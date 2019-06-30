Создание QR-кода со ссылкой на текущую страницу
-
Добавьте, пожалуйста, возможность создания QR-кода со ссылкой на текущую страницу, чтобы можно было быстро и просто передавать ее на смартфон. Можно сделать еще одну кнопку в адресной строке рядом с кнопкой добавления закладки, аналогично тому, как это сделано в мобильной Опере для считывания QR-кодов.
Еще лучше, если QR-код можно будет формировать из любого выделенного текста. Т.е., если ничего не выделено при нажатии кнопки в QR-код идет ссылка на страницу, а если выделено - выделенный текст.
-
Semenov-Sherin
По-моему, это вообще лишняя функция, но...
QR-коды - это главное, что сейчас нужно китайцам, а Китай - это главное плацдарм для захвата цифрового мира. Если Vivaldi собираются расширять зону своего влияния, им придётся придти и в Китай, а туда без QR лучше вообще не соваться. А ещё нужно подумать, куда запихать красную точку с уведомлениями.
-
@Nikolay68 Не думаю, что это будет слишком востребованная функция. Кроме того, есть масса расширений: например, раз и два.
-
valeronchik
И три, тоже норм вариант
-
sedative29rus
Четвёртый тоже сойдёт
-
@kurai said in Создание QR-кода со ссылкой на текущую страницу:
@Nikolay68 Не думаю, что это будет слишком востребованная функция. Кроме того, есть масса расширений: например, раз и два.
Вот уж не думал, что так обернётся )))
-
@kurai said in Создание QR-кода со ссылкой на текущую страницу:
@kurai said in Создание QR-кода со ссылкой на текущую страницу:
@Nikolay68 Не думаю, что это будет слишком востребованная функция. Кроме того, есть масса расширений: например, раз и два.
Вот уж не думал, что так обернётся )))
-
This post is deleted!
-
@Shpankov, я тут баг с QR-кодами нашел. Багрепорт VB-106680 отправил. Посмотрите, пожалуйста.
При нажатии кнопок "Копировать" или "Сохранить" под QR-кодом, вместо пользовательского QR-кода копируется или сохраняется QR-код страницы.
Порядок действий:
Откройте любую веб-страницу.
Нажмите кнопку "QR-код".
Введите пользовательский текст.
Нажмите "Копировать" или "Сохранить".
Что ожидается:
Копируется или сохраняется QR-код пользовательского текста.
Что получается:
Копируется или сохраняется QR-код ссылки на открытую страницу.
=================================
И чтобы два раза не вставать. Есть надежда, что папки в закладках в мобильной версии все-таки всплывут наверх?
-
Shpankov Vivaldi Team
@Nikolay68 said in Создание QR-кода со ссылкой на текущую страницу:
И чтобы два раза не вставать. Есть надежда, что папки в закладках в мобильной версии все-таки всплывут наверх?
Напишите, в каких случаях они не всплывают. Вроде, во всех случаях сортировки они сверху. Кроме ручного, наверное.
-
@Shpankov said in Создание QR-кода со ссылкой на текущую страницу:
@Nikolay68 said in Создание QR-кода со ссылкой на текущую страницу:
И чтобы два раза не вставать. Есть надежда, что папки в закладках в мобильной версии все-таки всплывут наверх?
Напишите, в каких случаях они не всплывают. Вроде, во всех случаях сортировки они сверху. Кроме ручного, наверное.
Дык, отсортировали по заголовку, в другую папку перешли и вот опять папки утонули в закладках. Мы это тут обсуждали.
Багрепорт тогда же сделал: VAB-9203.
Видео.
-
Shpankov Vivaldi Team
@Nikolay68 said in Создание QR-кода со ссылкой на текущую страницу:
Багрепорт тогда же сделал: VAB-9203.
Да, он уже в работе.
-
@Shpankov said in Создание QR-кода со ссылкой на текущую страницу:
@Nikolay68 said in Создание QR-кода со ссылкой на текущую страницу:
Багрепорт тогда же сделал: VAB-9203.
Да, он уже в работе.
Отлично, спасибо.