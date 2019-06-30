Добавьте, пожалуйста, возможность создания QR-кода со ссылкой на текущую страницу, чтобы можно было быстро и просто передавать ее на смартфон. Можно сделать еще одну кнопку в адресной строке рядом с кнопкой добавления закладки, аналогично тому, как это сделано в мобильной Опере для считывания QR-кодов.



Еще лучше, если QR-код можно будет формировать из любого выделенного текста. Т.е., если ничего не выделено при нажатии кнопки в QR-код идет ссылка на страницу, а если выделено - выделенный текст.