Несколько слов о репутации пользователей
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Semenov-Sherin
Сплочённое сообщество – важнейший аспект развития любого продукта. Зачастую перспективные проекты умирают лишь потому, что вокруг них так и не сформировалось сообщество активных пользователей, а разрушить сообщество может любая мелочь. И мне кажется, местный форум также не застрахован от некоторых проблем.
Возможно, пока этого никто не замечает (ибо пока всё не так страшно), но сообщество Vivaldi рискует стать чересчур токсичным. И по моему мнению, главной предпосылкой для этого станет пользовательская репутация.
Репутация – это важный параметр:
- Если вы согласны с моим комментарием / постом, вы жмёте кнопку "вверх". Моя репутация растёт, я доволен и чувствую себя важным.
- Если вы не согласны с моим комментарием / постом, вы жмёте кнопку "вниз". Моя репутация падает, я разочарован и чувствую себя ненужным.
Другими словами, если я выскажу непопулярное мнение, несогласные пользователи в миг уничтожат мою репутацию лишь потому, что их мнение отличается от моего. Не уверен, что именно так и должна работать система репутации.
Если кто-то рассказывает о редком баге, с которым другие пользователи не сталкивались, его репутация падает. Если кто-то рассказывает о фишке, которая другим пользователям кажется лишней или ненужной, его репутация падает. Если кто-то рассказывает о том, что в другом браузере какая-то функция реализована гораздо лучше и Vivaldi стоит обратить на это внимание, его репутация падает. Всё ещё не видите в этом проблемы?
Лично я вижу простой способ решить назревающую проблему – просто забудьте о числах ниже нуля. Пусть репутация всегда остается положительной или нейтральной:
- минимальной оценкой конкретного поста или комментария должен быть "0", а не "-15"
- минимальным значением репутации пользователя также должен быть "0", а не "-356"
Нужно ли объяснять, почему это так важно? Репутация должна быть эквивалентна карме. Нельзя наказывать пользователя за то, что он просто высказал мнение и рассказал о проблемах.
Возможно, кто-то помнит GFace, социальную сеть для геймеров от CryTek. Там тоже была похожая система репутации из-за которой со временем там появились свои герои и знаменитости. Чем система рейтингов GFace лучше аналогичной системы здесь? Всё просто: в GFace не было отрицательного рейтинга. Если вы хотели поддержать автора, вы могли дать ему звезду (+1), но вы не могли забрать у него звезду, которую дал ему другой пользователь (-1). И по-моему, это честно.
Я понимаю, что система +/- рейтингов важна для разработчиков: так они понимают, чего хочет их аудитория. Если какой-то пост набрал "+128" голосов "за", значит, пора преступить к реализации. Ну а если публикации собрала отрицательный рейтинг "-17", вводить подобный функционал пока не стоит (что вовсе не означает, что ситуация не изменится через несколько месяцев). Так почему бы не спрятать отрицательный рейтинг от людей, не имеющих отношение к процессу разработки? Пусть рядовые пользователи видят оценку "0", а автор публикации и модераторы видят её реальный рейтинг. Это ведь правильный и очень простой шаг.
P.S.
Это копия аналогичной заметки в англоязычном разделе форума. И пока тамошняя аргументация сводится либо к борьбе с троллями (с которой успешно справляется система жалоб), либо к священному праву дизлайкать всё, что не нравится. Мне хотелось бы узнать мнение русскоязычного сообщества, во многом из-за которого это всё и затевалось.
Если честно я слегка устал видеть заминусованные сообщения о багах. Мы должны объединиться для поиска решений, а не делать вид, что их не существует лишь потому, что конкретно у меня всё работает как надо. Да и на предложения от пользователей так реагировать как-то некрасиво...
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По-моему, это хорошая идея - учитывать и плюсы и минусы, но ниже нуля для непосвящённых рейтинг не отображать. Дабы не будить в публике стадного инстинкта.
PS. Кстати, насколько могу судить, сейчас этот инстинкт гораздо сильнее развит у американцев. Что забавно само по себе.
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От всей души! Минусанул! Какой-то цензуркой попахивает. Мне чисто эстетически не нравится. А проблема надуманная.
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Ну, это потому что вас не минусовали ещё толком нигде. Молодо-зелено.
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Да ладно! - От википедии до демотивашки. И ничего от меня не отвалилось.
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@Follow said in Несколько слов о репутации пользователей:
Какой-то цензуркой попахивает.
Именно. Борьба с токсичностью частенько сама этой токсичностью и отдаёт.
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Semenov-Sherin
@Follow said in Несколько слов о репутации пользователей:
От всей души! Минусанул!
Лучшей иллюстрации не придумать!
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Есть альтернативное предложение - к репортам о багах и предложениям новых фич отдельно добавить голосовалки "за", "против", "не считаю важным". А священное право
гадить в кармуоценивать сообщения сохранить.
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@Semenov-Sherin, согласен. Даже больше: "+" переделать в две кнопки "Спасибо" и "Согласен", а "-" в "Не согласен" и оставить только в разделе для голосования, причем, минусовать не пользователя, а саму тему, т.е. предлагаемую им фичу.
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@Semenov-Sherin Согласен с тем что, репутация пользователя это одно, а рейтинг сообщения или топика это другое.
Мы должны объединиться для поиска решений, а не делать вид, что их не существует лишь потому, что конкретно у меня всё работает как надо. Да и на предложения от пользователей так реагировать как-то некрасиво...
Тут скорее, вопрос к разработчикам движка форума, нежели к админам.
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Ярые минусовальщики минусуют против отмены минусов.
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@Nikolay68 said in Несколько слов о репутации пользователей:
Ярые минусовальщики минусуют против отмены минусов.
Логично, потому что они видят в этом механизме смысл.
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Словом ведут себя как взрослые люди, способные аргументировать свою позицию.
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@finoderi said in Несколько слов о репутации пользователей:
Словом ведут себя как взрослые люди, способные аргументировать свою позицию.
На мой вкус, минусы - это отличное дополнение аргументированным возражениям.
Но кто-то может, конечно, не согласиться.
Ну и есть случаи, когда поток сознания даже расшифровать не выходит, тогда приходится обходиться без аргументов.
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@Vort Скорее не вижу смысла в этой дискуссии.
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Shpankov Vivaldi Team
IMHO, минусы не мешают самооценке. Они призваны помочь человеку стать более понятным для других. Ведь на самом деле если кто-то не понял вашего поста, это говорит о том, что вы не смогли донести свою мысль, а не пользователи вокруг вас все как один тупые.
Также минусы помогают стать более социальным, если человек просто ведёт себя неадекватно и агрессивно по отношению к другим участникам форума. Если бы это было возможно сделать технически с минимальными затратами - я бы ещё добавил автоматический перевод пользователя в режим "Только чтение" по достижении, например, "-10". На недельку как минимум. А при повторном достижении данного уровня - насовсем.
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@Shpankov А если кто ботов нарегит и минусить начнёт?
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Shpankov Vivaldi Team
@Follow said in Несколько слов о репутации пользователей:
@Shpankov А если кто ботов нарегит и минусить начнёт?
Таких упорных для такого специфического форума, как наш, ещё поискать надо. Но если таковые появляются, то у нас есть модераторы и админы, которым можно сообщить о ботах. Самих ботов вычислить легко - на голосовалке всплывает диалог с перечислением всех проголосовавших. Среди них можно легко вычислить людей с недавними пустыми аккаунтами без единого толкового поста или комментария.
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@Shpankov Ну так опять всё упирается в модеров, всё ручками, ручками.