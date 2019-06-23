Сплочённое сообщество – важнейший аспект развития любого продукта. Зачастую перспективные проекты умирают лишь потому, что вокруг них так и не сформировалось сообщество активных пользователей, а разрушить сообщество может любая мелочь. И мне кажется, местный форум также не застрахован от некоторых проблем.

Возможно, пока этого никто не замечает (ибо пока всё не так страшно), но сообщество Vivaldi рискует стать чересчур токсичным. И по моему мнению, главной предпосылкой для этого станет пользовательская репутация.

Репутация – это важный параметр:

Если вы согласны с моим комментарием / постом, вы жмёте кнопку "вверх". Моя репутация растёт, я доволен и чувствую себя важным.

Если вы не согласны с моим комментарием / постом, вы жмёте кнопку "вниз". Моя репутация падает, я разочарован и чувствую себя ненужным.

Другими словами, если я выскажу непопулярное мнение, несогласные пользователи в миг уничтожат мою репутацию лишь потому, что их мнение отличается от моего. Не уверен, что именно так и должна работать система репутации.

Если кто-то рассказывает о редком баге, с которым другие пользователи не сталкивались, его репутация падает. Если кто-то рассказывает о фишке, которая другим пользователям кажется лишней или ненужной, его репутация падает. Если кто-то рассказывает о том, что в другом браузере какая-то функция реализована гораздо лучше и Vivaldi стоит обратить на это внимание, его репутация падает. Всё ещё не видите в этом проблемы?

Лично я вижу простой способ решить назревающую проблему – просто забудьте о числах ниже нуля. Пусть репутация всегда остается положительной или нейтральной:

минимальной оценкой конкретного поста или комментария должен быть "0", а не "-15"

минимальным значением репутации пользователя также должен быть "0", а не "-356"

Нужно ли объяснять, почему это так важно? Репутация должна быть эквивалентна карме. Нельзя наказывать пользователя за то, что он просто высказал мнение и рассказал о проблемах.

Возможно, кто-то помнит GFace, социальную сеть для геймеров от CryTek. Там тоже была похожая система репутации из-за которой со временем там появились свои герои и знаменитости. Чем система рейтингов GFace лучше аналогичной системы здесь? Всё просто: в GFace не было отрицательного рейтинга. Если вы хотели поддержать автора, вы могли дать ему звезду (+1), но вы не могли забрать у него звезду, которую дал ему другой пользователь (-1). И по-моему, это честно.

Я понимаю, что система +/- рейтингов важна для разработчиков: так они понимают, чего хочет их аудитория. Если какой-то пост набрал "+128" голосов "за", значит, пора преступить к реализации. Ну а если публикации собрала отрицательный рейтинг "-17", вводить подобный функционал пока не стоит (что вовсе не означает, что ситуация не изменится через несколько месяцев). Так почему бы не спрятать отрицательный рейтинг от людей, не имеющих отношение к процессу разработки? Пусть рядовые пользователи видят оценку "0", а автор публикации и модераторы видят её реальный рейтинг. Это ведь правильный и очень простой шаг.

P.S.

Это копия аналогичной заметки в англоязычном разделе форума. И пока тамошняя аргументация сводится либо к борьбе с троллями (с которой успешно справляется система жалоб), либо к священному праву дизлайкать всё, что не нравится. Мне хотелось бы узнать мнение русскоязычного сообщества, во многом из-за которого это всё и затевалось.

Если честно я слегка устал видеть заминусованные сообщения о багах. Мы должны объединиться для поиска решений, а не делать вид, что их не существует лишь потому, что конкретно у меня всё работает как надо. Да и на предложения от пользователей так реагировать как-то некрасиво...