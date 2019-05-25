Есть способ убрать расстояние между краем экрана и вкладкой?
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HinaIchigo
Сегодня появилась это после восстановления системы (windows 10).
Простите, если на этот вопрос уже где-то есть ответ, я не нашёл.
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@HinaIchigo Внимательно посмотрите: Настройки —>Вкладки —>Отображение вкладки.
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Настройка - вкладки - отображение вкладки - убрать зазор над вкладками, - поставить галочку.
А ещё долгое время был такой глюк, - галочка стояла, а зазор не убирался, но это вроде полечили.
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HinaIchigo
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@Follow Ооочень долго лечили, приходилось постоянно перезапускать браузер.
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Sabcoopers
Походу, у меня опять этот косяк всплыл. Ставлю галочку в "Убрать зазор над вкладками в развёрнутых окнах" - результат нулевой. Перезагрузка браузера тоже не помогает.
Win10 22H2
Версия браузера: 7.1.3570.50 (Stable channel) (64 бита)
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@Sabcoopers said in Есть способ убрать расстояние между краем экрана и вкладкой?:
Походу, у меня опять этот косяк всплыл. Ставлю галочку в "Убрать зазор над вкладками в развёрнутых окнах" - результат нулевой. Перезагрузка браузера тоже не помогает.
Win10 22H2
Версия браузера: 7.1.3570.50 (Stable channel) (64 бита)
Нужно вернуться к старому интерфейсу.
Меню / Настройки / Внешний вид / Вид окна / Плотность интерфейса
и поставить пымпочку "Компактный". Тогда опция "Убрать зазор над вкладками" будет работать.
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Sabcoopers
@kurai Спасибо огромное!