@Sabcoopers said in Есть способ убрать расстояние между краем экрана и вкладкой?:

Походу, у меня опять этот косяк всплыл. Ставлю галочку в "Убрать зазор над вкладками в развёрнутых окнах" - результат нулевой. Перезагрузка браузера тоже не помогает. Win10 22H2

Версия браузера: 7.1.3570.50 (Stable channel) (64 бита)

Нужно вернуться к старому интерфейсу.

Меню / Настройки / Внешний вид / Вид окна / Плотность интерфейса

и поставить пымпочку "Компактный". Тогда опция "Убрать зазор над вкладками" будет работать.