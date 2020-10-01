Режим картинка в картинке
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Пытаюсь мигрировать с продажной Opera, все функции vivaldi устраивают но вот функция картинка в картинке очень плоха. Я очень привык к функционалу в Opera где всего 1 кликом я могу выкинуть окно на 2й экран.
Окно растягивается на сколько надо, а не до какого-то вшитого в браузер разрешения и не больше и не запоминает своё положение. Вообщем надо сделать огромное количество кликов и движений, когда в Opera достаточно 1 клика на кнопочку поверх видео.
Короче говоря хочется аналогичный функционал как в текущей версии Opera и будет идеально !
т.е. кнопочка поверх видео, запоминание положения и размера окна и растягивание окна на любой размер.
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@MARK2580 И перемотку. И громкость! Реально не хватает!
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@kurai said in Режим картинка в картинке:
@MARK2580 И перемотку. И громкость! Реально не хватает!
Ну этим я лично не пользовался вообще, а вот выкидыванием видео на 2й монитор пользовался каждый день. А тут как-то косячно всё реализовано.
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VanderAGSN
Очень не хватает этого окошка аналогичного браузеру Opera, буду очень признателен за данную функцию в данном браузере!
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Кстати замечу, что картинка в картинке вообще не работает на твиче !
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LepreconSTR
Планируется ли реализация этого функционала?
Текущий режим картинка-в картинке крайне бестолковый. Наилучшая реализация на текущий момент это в Я.Браузере на мой взгляд, но и там есть свои недостатки.
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@LepreconSTR Поддерживаю!
Посмотрите Яндекс.Браузер - возможность развернуть окно с видео на полный экран это то, что надо. При этом эта настройка запоминается и следующее видео, включенное в "картинку в картинке", сразу открывается на весь экран. Когда у вас несколько мониторов, это просто круто.
Я вообще не понимаю, как можно было сделать режим "картинка в картинке" настолько убогим, как в Вивальди. Ни управления нормального, ни возможности его использовать - видео не развернуть. Как-будто номинально сделали для отчётности
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@fantop said in Режим картинка в картинке:
видео не развернуть
ЗАЧЕМ разворачивать видео в режиме, который как раз создан для того, чтобы видео не мешало на одном экране с браузером?
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luckyrichpaulp
@kurai
например, вывести видео на 2 монитор - телевизор.
Да, хотелось бы видеть по функциональней окошко в плане управления воспроизводимым контентом. И еще надо убрать из панели задач это окошко.
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@luckyrichpaulp said in Режим картинка в картинке:
например, вывести видео на 2 монитор - телевизор.
Открываете видео в новом окне (обычном), это окно выводите на второй экран, затем разворачиваете видео во весь экран.
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luckyrichpaulp
@kurai зачем такой геморрой...
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сделайте пожалуйста как в яндекс браузере, автоматическое открытие видео в отдельном окне при переходе на другую вкладку с возможность отключать и включать данную функцию в настройкаъ
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Здравствуйте,а как можно убрать этот значёк "картинки в картинке" ?
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@lexa2213 Ждите стабильную версию, там это опционально будет. Или можете установить тестовую версию.
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@lexa2213 said in Режим картинка в картинке:
Здравствуйте,а как можно убрать этот значёк "картинки в картинке" ?
Отодвинуть в сторону мышь.
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Можно ли этот "режим картинка в картинке" выключить? У меня из за него Gfycat не работает к примеру. Или когда смотрю ютуб постоянно этот маленький квадратик вверху весит. Бесит.
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@Hidan20 Пожалуйста, научитесь пользоваться поиском по форуму - об этом раз десять уже писали. И я в том числе. В этой ветке обсуждения. На этой странице. Двумя сообщениями выше.
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@kurai said in Режим картинка в картинке:
@fantop said in Режим картинка в картинке:
видео не развернуть
ЗАЧЕМ разворачивать видео в режиме, который как раз создан для того, чтобы видео не мешало на одном экране с браузером?
Хотел создать новую тему с именно таким запросом про кнопку Full Screen для Picture in Picture режима, но раз уж есть эта, то я поясню, зачем. Допустим, я смотрю какую-то трансляцию на фоне в PiP режиме, параллельно занимаюсь какими-то другими делами, пока там говорящие головы говорят, но ВНЕЗАПНО начинают показывать что-то интересное, что прям на весь экран хочется посмотреть, а потом обратно в окно свернуть. А нет такой кнопки. Надо закрывать PiP, идти на вкладку ютуба, там разворачивать на весь экран, а потом обратно сворачивать, снова включать PiP и возвращаться на ту вкладку, где был. Это за один раз уже звучит напрягающе, а когда за двухчасовую трансляцию так делаешь несколько десятков раз, вместо того, чтобы одной кнопкой развернуть-свернуть, то это прям очень неудобно.
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Полностью поддерживаю. Очень раздражает каждый раз окно растягивать для нужного размера, было бы круто, если бы запоминало. Плюс нет регулировки громкости. И нельзя перематывать стрелками по+-5 секунд. Это прям бросается в глаза. Пользовался до этого яндекс браузером. Там довольно круто все реализовано.
А еще понравилась идея сообщения выше, чтобы можно было какой-нибудь комбинацией кнопок включать выключать PiP.Реально крутая идея. Полностью понимаю ситуацию, которую описывает парень из этого сообщения
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уберите затемнение по всему полю.
Меня надпись "back to tab" не интересует, не надо все лепить в центр экрана, не на Андроиде -- здесь нет толстого пальца, который может только в центр попасть.
Мне видео не видно.
Как будто вокруг одни умалишенные собраны -- если стрелка "назад " будет в углу картинки, то ее не найдут.
Постоянно ощущение от таких функций, что ты либо дурак, либо слепой. Что у Vivladi не молодежное направление, а в приоритете пенсионеры с ограниченными возможностями.
Везде это учитывается, но в отдельных настройках , а не постоянное. Чувствуешь себя ограниченным, нет выбора.
Помните , на Ютубе была надпись в полэкрана "для Выйти нажмите ESC" ? Которая висела 10 секунд.
Начинаешь негативно относиться к этим пенсионерам, а провоцирование начинается вот с таких принудительных удобств у браузеров.
- Теряется управление на этом PiP . Работает пока не походишь по другим страницам.
Не надо никаких улучшений, просто сделать рабочим, то что задумано.
- preview на прогрессе, как в основном окне. (но это, конечно, из области фантастики).
Половину фильма можно понять и по preview, сэкономьте наше время.