@kurai said in Режим картинка в картинке:

@fantop said in Режим картинка в картинке: видео не развернуть ЗАЧЕМ разворачивать видео в режиме, который как раз создан для того, чтобы видео не мешало на одном экране с браузером?

Хотел создать новую тему с именно таким запросом про кнопку Full Screen для Picture in Picture режима, но раз уж есть эта, то я поясню, зачем. Допустим, я смотрю какую-то трансляцию на фоне в PiP режиме, параллельно занимаюсь какими-то другими делами, пока там говорящие головы говорят, но ВНЕЗАПНО начинают показывать что-то интересное, что прям на весь экран хочется посмотреть, а потом обратно в окно свернуть. А нет такой кнопки. Надо закрывать PiP, идти на вкладку ютуба, там разворачивать на весь экран, а потом обратно сворачивать, снова включать PiP и возвращаться на ту вкладку, где был. Это за один раз уже звучит напрягающе, а когда за двухчасовую трансляцию так делаешь несколько десятков раз, вместо того, чтобы одной кнопкой развернуть-свернуть, то это прям очень неудобно.