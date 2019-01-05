Открыть ссылку в новой вкладке.
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При открытии ссылки в новой вкладке, браузер сразу переключается на новую вкладку. Как отключить это? Как сделать чтоб после открытия ссылки оставаться в той вкладке где и был? А то не удобно немного надо допустим открыть 5-10 ссылок и приходится постоянно возвращаться. И чем отличается "новая вкладка" от "фоновая вкладка"?
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А что мешает открывать ссылки в новых фоновых ВКЛАДКАХ, а не в окнах. Не понимаю, для чего может быть нужно плодить много ОКОН. Как во времена IE6.
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@Nikolay68 эм... если честно то я не знаю в чем отличие между новой вкладкой и фоновой вкладкой... как пользовался в других браузерах так и тут... блин... я еще и ошибся в создании темы... я не про окна, а про вкладки...
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@AlexOsscr Ctrl+Click, клик колёсиком мыши, ПКМ -> открыть в фоновой вкладке, специализированные расширения.
Новая вкладка = новая вкладка, в которую перемещается фокус.
Фоновая вкладка = вкладка, которая открывается в фоне, пока вы остаётесь на текущей вкладке.
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@AlexOsscr said in Открыть ссылку в новом окне.:
@Nikolay68 эм... если честно то я не знаю в чем отличие между новой вкладкой и фоновой вкладкой
При открытии ссылки в новой вкладке мы на нее сразу и переключаемся, а при открытии в фоновой - новая вкладка по ссылке открывается справа от текущей. Таким образом можно наоткрывать несколько вкладок с одной страницы, а потом их не спеша смотреть. Для открытия в новой вкладке надо при щелчке удерживать Shift, а для открытия в фоновой - Ctrl. Кроме того, есть команды контекстного меню "Открыть ссылку в новой вкладке" и "Открыть ссылку в фоновой вкладке". А еще есть жесты мыши. У меня в новой вкладке - ПКМ вниз, а в фоновой - ПКМ вниз-вверх.
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Спасибо. Разжевали. Про Ctrl+клик и Shift+клик надо запомнить... еще рас СПАСИБО!
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@AlexOsscr, освойте жесты мыши. Это очень удобно! У меня 15 разных действий на жесты повешено и всеми реально и регулярно пользуюсь и ничего не путаю.
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Открывайте ссылку средней кнопкой мыши.
p.s. а почему я не могу удалить этот пост?
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@AlexOsscr
Открывайте ссылку средней кнопкой мыши.
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delete
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vivaldi202058
@kurai А как назначить левую кнопку мыши чтоб все ссылки открывались в фоновом режиме в новом окне ?
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@vivaldi202058 said in Открыть ссылку в новой вкладке.:
@kurai А как назначить левую кнопку мыши чтоб все ссылки открывались в фоновом режиме в новом окне ?
Никак Оставаться на текущей вкладке или открывать ссылку в новой вкладке решает сайт. Попробуйте поискать расширение для этого.