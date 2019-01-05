@AlexOsscr said in Открыть ссылку в новом окне.:

@Nikolay68 эм... если честно то я не знаю в чем отличие между новой вкладкой и фоновой вкладкой

При открытии ссылки в новой вкладке мы на нее сразу и переключаемся, а при открытии в фоновой - новая вкладка по ссылке открывается справа от текущей. Таким образом можно наоткрывать несколько вкладок с одной страницы, а потом их не спеша смотреть. Для открытия в новой вкладке надо при щелчке удерживать Shift, а для открытия в фоновой - Ctrl. Кроме того, есть команды контекстного меню "Открыть ссылку в новой вкладке" и "Открыть ссылку в фоновой вкладке". А еще есть жесты мыши. У меня в новой вкладке - ПКМ вниз, а в фоновой - ПКМ вниз-вверх.