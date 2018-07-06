Просмотр ссылок на странице как в Opera Presto
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В старой Опере было очень удобно смотреть ссылки на странице в отдельной вкладке по Ctrl+J (до версии 9.2) или Ctrl+Shift+L (после 9.2, хотя это было легко поменять).
Выглядело это, например, так:
И особенно удобно было там видеть ссылки на скачивание, например с фтп:
Нельзя ли повторить что-то в этом роде?
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Дико плюсую. Тогда уж полноценный сниффер ресурсов как в 4м Макстоне, ссылки на изображения, файлы и прочие ресурсы в отдельных табах. Через инструменты разработчика выдирать понравившуюся картинку с сайта довольно геморно.
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Воу, шэд. И о этой фиче вспомнил. Плюсую.
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Прошло больше 5 лет. У кого-то еще есть желание вносить новые предложения ?
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а зачем? есть расширения которые справляются лучше, тот же DownThemAll
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@dfhgdtj said in Просмотр ссылок на странице как в Opera Presto:
а зачем? есть расширения которые справляются лучше, тот же DownThemAll
Спасибо, за ссылку на это Расширение.
Хорошее.
Но само Предложение в Теме, по добавлению в качестве стандартного функционала - Поддерживаю.