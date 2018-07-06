В старой Опере было очень удобно смотреть ссылки на странице в отдельной вкладке по Ctrl+J (до версии 9.2) или Ctrl+Shift+L (после 9.2, хотя это было легко поменять).

Выглядело это, например, так:

И особенно удобно было там видеть ссылки на скачивание, например с фтп:

Нельзя ли повторить что-то в этом роде?