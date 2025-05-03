桌面快照版3678/9.3
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Aaron Translator
原文：更新至Chromium 136 - Vivaldi浏览器快照3678/9.3
作者：Ruarí Ødegaard
2025年5月3日
已知问题：
- 为此构建的Windows自动化。如果您想尝试一下，请确保您首先拥有用户数据目录的备份（因此允许您安全地降级）。备份后，下载安装程序并将其运行以手动升级。
- [crash] [扩展] 初次运行，对于某些具有旧样式扩展的用户(VB-116711)：使用 Vivaldi --disable-extensions 运行。
更新日志：
- [地址栏]当准确输入无需自动完成时将昵称置顶（VB-116341）
- [地址栏]捷径未删除（VB-116609）
- [日历] [oAuth]抑制非交互请求的定期重新认证对话框（VB-116513）
- [Chromium]更新至136.0.7103.82
- [Linux] [媒体]获取CHR136-119605专有媒体支持（VB-116633）
- [邮件]下载对话框在选择电子邮件时出现在邮件列表下方。（VB-116499）
- [邮件] TypeError：无法读取null的属性（读取'mail_email'）（VB-115662）
- [面板]用窗口和标签统一历史的外观（VB-116530）
- [PROTON VPN]将错误详细信息添加到错误屏幕（VB-116153）
- [PROTON VPN]按钮应隐藏在访客配置文件中（VB-116639）
- [PROTON VPN]移动工具栏按钮将其重复（VB-116157）
- [设置]恢复设置以记住开始页面组（VB-116627）
- [设置] [主题]添加键盘导航（VB-116641）
- [速度拨号]删除快速拨号按钮不起作用（VB-116659）
- [主题] 缩放控件不遵循主题（VB-116553）
- 还原：[Windows]在Windows安装程序上更新UI：延迟到7.5（VB-103241）
（机翻，人肉校订）
原文数小时后更新
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Aaron Translator
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@Aaron 使用Quicker Connector这个扩展报错了
![alt text]( image url)
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Aaron Translator
@zerruix
只能是看看扩展有没有新版。我也没办法