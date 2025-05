Muy buenas:

Escribo este post porque creo que puede ser útil de cara a la mejora de Vivaldi. Me decidí a cambiar a Vivaldi como alternativa europea de navegador web. Me interesa la sincronización de datos y que tiene versión Android y Desktop. Pero me ha echado para atrás mi experiencia con el programa.

En la versión desktop ha penalizado en su uso la imposibilidad de ver PDF sin descargar a un directorio temporal. También que no pueda eliminar el cache y cookies al salir del programa. Lo intenté incluso con la configuración de Chrome que tiene el programa en su base y ni aún así. Me gustó la opción de tener notas que poder intercambiar entre dispositivos, y la opción de vistas de páginas en mosaico. Y sobre todo el poder tener un bloqueador de anuncios en el propio programa.

En la versión Android principalmente ha sido que tanto desde el widget de búsqueda como desde la barra de direcciones las búsquedas me muestran pantallas en blanco de las que no hay manera de salir sin cerrar la aplicación. Un error recurrente que he comprobado está desde que instalo la aplicación y la uso sin apenas personalizarla, lo cual la convierte en una aplicación inmanejable. Un punto que no entiendo es porqué la opción de borrar datos existe en Android y no para el desktop.

Espero que estos puntos sea posible verlos adoptar por parte de desarrollo del programa en un futuro. El navegador en general me agrada mucho, pero estos inconvenientes me hacen dejarlo de usar como navegador por defecto.

Good morning:

I am writing this post because I think it may be useful in view of upgrading Vivaldi. I decided to switch to Vivaldi as a European web browser alternative. I am interested in the data synchronization and that it has Android and Desktop version. But I have been put off by my experience with the program.

In the desktop version has penalized in its use the inability to view PDF without downloading to a temporary directory. Also that you can't delete the cache and cookies when exiting the program. I tried it even with the Chrome settings that the program has in its base and even so. I liked the option of having notes that can be exchanged between devices, and the option of tiled page views. And especially being able to have an ad blocker in the program itself.

In the Android version mainly has been that both from the search widget and from the address bar searches show me blank screens from which there is no way to exit without closing the application. A recurring error that I have found is since I install the application and use it with little customization, which makes it an unmanageable application. One point I do not understand is why the option to delete data exists on Android and not for desktop.

I hope that these points will be possible to see them adopted by program development in the future. The browser in general I like it a lot, but these drawbacks make me stop using it as default browser.