Привет. Заметил, что Vivaldi не поддерживает вход с помощью Passkey через Windows Hello.

У меня всё настроено: fTPM включён, Windows Hello с PIN работает, в Chrome вход без пароля работает нормально, а в Vivaldi — просит только USB-ключ.

Получается, что Vivaldi не умеет использовать встроенную систему аутентификации, только внешние ключи.

Было бы круто, если бы добавили поддержку входа через Windows Hello (как в Chrome), чтобы можно было пользоваться Passkey без внешних устройств.