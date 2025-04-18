Не работают горячие клавиши Ctrl+Shift+[90]
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По умолчанию для перехода на пространство 8 установлена горячая клавиша
Ctrl+Shift+9, аналогично остальным пространствам, начиная с цифры 1
При этом этот хоткей не работает, так же как и
Ctrl+Shift+0, который я сам хотел назначить для перехода на 9 пространство (да, у меня их настолько много)
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sedative29rus
@QWerProg Вы проверяли на чистом профиле?
Я вот проверил и у меня всё работает. И 9, и 0. Правда, под линуксом, если что.
Вообще, может у вас что-то другое в системе перехватывает эти сочетания?
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@sedative29rus я попробовал на чистом профиле, с 9 правда работает, предстоит разобраться почему на основном профиле не работает, но пока ладно, я переорганизовал свои пространства, их теперь меньше
Но на 0 я даже забиндить не смог, просто не происходит ничего, в приоритет даже добавить не смог их