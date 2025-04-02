Не работает синхронизация вкладок
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Открываю вкладки на компьютере, и открываю вивальди на телефоне ( андроид ). Аккаунт и там и там один, вопрос, почему открытые вкладки не прогружаются ? По какому принципу работает синхронизация вкладок тогда ?
перезаходил из аккаунта на обоих устройствах, не помогло..
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sedative29rus
@NIKOLAY1 под значком в виде облачка
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@sedative29rus да это понятно где находится. Я так же спрашивал принцип работы.
Так как у меня не работает сейчас вообще
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хелп..не работает синхронизация.. при этом на обоих устройства одинаковый аккаунт. Вход/Выход не помог. Нажимая на облачко, там предлагаю отсканировать его, для скачивания на андроид..Но он у меня там стоит уже, с таким же аккаунтом, как на ноуте..
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@NIKOLAY1 said in Не работает синхронизация вкладок:
хелп..не работает синхронизация.. при этом на обоих устройства одинаковый аккаунт. Вход/Выход не помог. Нажимая на облачко, там предлагаю отсканировать его, для скачивания на андроид..Но он у меня там стоит уже, с таким же аккаунтом, как на ноуте..
Пробовали делать сброс данных на сервере из основного браузера?
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@Shpankov это делать каждый раз? Каждое обновление браузера или запуск ?
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@Shpankov не делал, сегодня сделаю.. Но даже если это поможет, причину это не устранит
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@Shpankov сбросил я на основном, перезашел везде. Ничего это не решила.. Синхронизации между устройствами нет.. А вот новые проблемы создало.. Теперь на телефоне синхронизация выдает ошибку!!
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Как решить этот вопрос ? ( на телефоне тот же аккаунт )
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@NIKOLAY1 После сброса синхронизации на основном компьютере выходили из аккаунта и входили вновь? На время сброса отключали синхронизацию и выходили из аккаунта на мобильном?
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@Shpankov не отключал. Со временем, эти сообщения с ошибкой исчезли. Но вопрос с синхронизацией не решился.
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@Shpankov Нужна помощь, помогите с синхронизацией
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@NIKOLAY1 said in Не работает синхронизация вкладок:
Нужна помощь, помогите с синхронизацией
Я не совсем понимаю, почему у вас не работает. Могу только описать процедуры, которые я бы сам выполнял в данном случае.
Можно попробовать поэтапно. Выключить синхронизацию на мобильном, выйти из учётки. Можно даже переустановить браузер на всякий случай.
Сделать сброс данных на сервере из десктопа. Выйти из учётки. Перезагрузить браузер. Снова войти и включить синхронизацию - назначить другой пароль шифрования. Но включить синхронизацию не всех данных, а только закладки для начала, например.
Затем включить синхронизацию на мобильном, уже с новым паролем безопасности. Посмотреть, синхронизировались ли закладки (возможно, нужно подождать немного, или перезапустить браузер).
Естественно, лучше всего это проверять на чистом профиле на десктопе. Т.е. скопировать старый профиль в другую папку и начать с чистого браузера, без расширений, естественно.
Мобильный оператор не может резать трафик? Это так, на всякий случай вопрос.