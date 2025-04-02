Открываю вкладки на компьютере, и открываю вивальди на телефоне ( андроид ). Аккаунт и там и там один, вопрос, почему открытые вкладки не прогружаются ? По какому принципу работает синхронизация вкладок тогда ?

перезаходил из аккаунта на обоих устройствах, не помогло..