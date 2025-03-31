При каждом открытии браузера выскакивает окно с добро пожаловать
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Как убрать эту гадость? При запуске стоит открывать последнюю сессию. Переустановил винду на новый м2 и поставил браузер и началось...
Так же если к примеру я перехожу по ссылке в телеграме к примеру в твиттер, то вместо твиттера открывается окно с Началом работы. Просто нормально использовать браузер нельзя
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@petro3x said in При каждом открытии браузера выскакивает окно с добро пожаловать:
Как убрать эту гадость? При запуске стоит открывать последнюю сессию. Переустановил винду на новый м2 и поставил браузер и началось...
Так же если к примеру я перехожу по ссылке в телеграме к примеру в твиттер, то вместо твиттера открывается окно с Началом работы. Просто нормально использовать браузер нельзя
У вас какие-то локальные проблемы.
Вы устанавливали браузер штатно? В какой каталог? Чистилка системы какая-то работает?
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@Shpankov Ставил браузер на чистую винду 11 с обновами. Поставил на диск D.
Пока комп проработал пол дня ставились игры и програмы проблема сама пропала.
Теперь все работает как нужно, хотя комп все время даже не перегружался.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@petro3x said in При каждом открытии браузера выскакивает окно с добро пожаловать:
@Shpankov Ставил браузер на чистую винду 11 с обновами. Поставил на диск D.
Пока комп проработал пол дня ставились игры и програмы проблема сама пропала.
Теперь все работает как нужно, хотя комп все время даже не перегружался.
OK, хорошо.