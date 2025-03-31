Как убрать эту гадость? При запуске стоит открывать последнюю сессию. Переустановил винду на новый м2 и поставил браузер и началось...

Так же если к примеру я перехожу по ссылке в телеграме к примеру в твиттер, то вместо твиттера открывается окно с Началом работы. Просто нормально использовать браузер нельзя