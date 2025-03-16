Не отображается логинскрин RUTUBE
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- Версия браузера 7.1.3570.60 (Stable channel) (64 бита)
- При авторизации должно отображаться окно, с кодом подтверждения. Оно не отображается.|
только лишь колёсико крутиться бесконечно. Адблоки все выключены, джаваскрипты включены.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@wui Авторизуюсь нормально. Код не просит - логин и пароль.
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Отключите встроенный блокировщик рекламы (щит в начале адресной строки) или же установленные расширения для блокировки рекламы.
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@Shpankov там всегда по коду только, за исключением авторизации с помощью сторонних ресурсов по типу Яндекса и т.д.
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@kurai отключены все адблоки.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@wui said in Не отображается логинскрин RUTUBE:
там всегда по коду только
Но я же как-то по паролю-логину зашёл перед тем, как вам написать?
Возможно, у вас двухфакторная авторизация - я такую себе не делал. Но в любом случае нужно проверять с отключенными блокировщиками, как штатными, так и расширениями или системными блокировщиками/антивирусами.
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UPD: Проблема была в расширении под названием "DuckDuckGo Privacy Essentials", а также во встроенном адблоке. После отключения оных всё заработало.