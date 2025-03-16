@wui said in Не отображается логинскрин RUTUBE:

там всегда по коду только

Но я же как-то по паролю-логину зашёл перед тем, как вам написать?

Возможно, у вас двухфакторная авторизация - я такую себе не делал. Но в любом случае нужно проверять с отключенными блокировщиками, как штатными, так и расширениями или системными блокировщиками/антивирусами.