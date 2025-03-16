YouTube стал детектить блокировщик рекламы.
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- Версия браузера 7.1.3570.60 (Stable channel) (64 бита)
- Уровень блокировки - "Общий".
- Сторонних адблоков не установлено.
В итоге с недавнего времени ютуб стал детектить стандартный адблок вивальди:
При понижении уровня блокировки, появляется реклама, но видео начинает работать.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@wui Это уже давно так.
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@Shpankov Будет ли это исправляться?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@wui said in YouTube стал детектить блокировщик рекламы.:
Будет ли это исправляться?
А как можно это исправить? Детектор блокировщика стоит на стороне YouTube, мы его не можем изменить.
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@wui said in YouTube стал детектить блокировщик рекламы.:
@Shpankov Будет ли это исправляться?
Вы можете поискать списки блокировки, которые обходят блокировки и вручную добавить их во встроенный блокировщик браузера.