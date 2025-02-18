Столкнулся с проблемой что при запуске ответов mail.ru выдает ошибку

"Нет доступа к сети!

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пробовал добавить страницу в исключения в параметре "блокировка слежки и рекламы", но это не помогло также есть проблема того что на рабочем столе почему-то сохраняются файлы по типу "Dragged Text-TueFeb18202502-40-45GMT+0300(Москва,стандартноевремя)"

Что это сохраняется ? как отключить ? или как хотя бы не сохранять именно на рабочий стол(да я любитель абсолютно чистого рабочего стола)