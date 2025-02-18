Проблемы с сайтом otvet.mail.ru и непонятные файлы на рабочем столе
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Столкнулся с проблемой что при запуске ответов mail.ru выдает ошибку
"Нет доступа к сети!
Пожалуйста, проверьте Ваше интернет-соединение и перезагрузите страницу."
пробовал добавить страницу в исключения в параметре "блокировка слежки и рекламы", но это не помогло также есть проблема того что на рабочем столе почему-то сохраняются файлы по типу "Dragged Text-TueFeb18202502-40-45GMT+0300(Москва,стандартноевремя)"
Что это сохраняется ? как отключить ? или как хотя бы не сохранять именно на рабочий стол(да я любитель абсолютно чистого рабочего стола)
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@csyler said in Проблемы с сайтом otvet.mail.ru и непонятные файлы на рабочем столе:
Столкнулся с проблемой что при запуске ответов mail.ru выдает ошибку
"Нет доступа к сети!
Пожалуйста, проверьте Ваше интернет-соединение и перезагрузите страницу."
Отключайте блокировщик.
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@Shpankov
@csyler said in Проблемы с сайтом otvet.mail.ru и непонятные файлы на рабочем столе:
пробовал добавить страницу в исключения в параметре "блокировка слежки и рекламы", но это не помогло
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@csyler said in Проблемы с сайтом otvet.mail.ru и непонятные файлы на рабочем столе:
@Shpankov
@csyler said in Проблемы с сайтом otvet.mail.ru и непонятные файлы на рабочем столе:
пробовал добавить страницу в исключения в параметре "блокировка слежки и рекламы", но это не помогло
И всё-таки пробуйте отключать блокировщик. Встроенный в Vivaldi, расширение, Касперского какого-нибудь - всё, что может блочить. Мне лично достаточно отключения блокировщика Vivaldi, другими не пользуюсь.