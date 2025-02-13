Unsolved Появился перманентный безопасный режим на ютубе
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В других браузерах да и в сети безопасный режим отключен, но в вивальди после перезапуска он появился. Ну как появился: на ютубе есть, в настройках гугла и браузера - отключен. Вот и не понимаю что с этим делать...
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@Gurii Окей, может это был какой-то баг настроек безопасности, ибо оно как включилось самостоятельно, так и отключилось
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и он опять вернулся....
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@Gurii said in Появился перманентный безопасный режим на ютубе:
и он опять вернулся....
Попробуйте отключить встроенный блокировщик рекламы (кнопка в виде щита в адресной строке) и установленные расширения для блокировки рекламы. Ютуб их очень не любит.
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@kurai пробовала еще когда только началось это - не помогло