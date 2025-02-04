Блин я расстроен... Отличный же проект на вид. Очень полезные функции. Функционал мое почтение. Кастомизация жир. Все настроил как бог. Убрал бесящее все. Мешающее. Отличные идеи есть прям. Список чтения супер.

Но судя по всему сыроват он и не готов к серьезной работе... Ну блин. Хром грузит норм все. Опера и даже FF. Все четко. Я же тестирую наши проекты в разных браузерах. А тут оказалось что именно тот браузер который жирнючий по функционалу не готов к работе с чем то серьезным...

Даже Devtool не умеет сохранять свои размеры окна. Мне... Для Веб разработки ваш браузер уж точно не готов... Чисто сайтики пооткрывать... Просто такой функционал по кастомизации как раз ищут такие как я, а ж точно не рядовые пользователи чисто новости почитать...

Я конечно могу каждый раз обновлять принудительно я не гордый... Но все же косяк на косяке... Что то намудрил наш основатель оперы... Где то они пошли не туда в своих улучшениях и что то сломали...