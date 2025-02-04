Нет обновления страницы по f5
-
На страницах с большой загрузкой JS кода. Обновление страницы через f5 не работает или работает через раз.
Имеем самописную CRM систему и кучу JS кода на странице. Дом дерево загружено нормально так и у нас по какой то причине отказывается страница перезагружаться по f5. По Ctrl + R все обновляется вроде без проблем.
Сайт на локальном сервере.
Кто сталкивался?
-
- Проблема с клавишей F5?
- JS перехватывает F5 на каком-то этапе?
-
@Shpankov нет код написан мною и там точно нет перехватов такого плана. да и опять же я могу протестить в различных браузерах. В той же опере все нормально.
-
@Shpankov Локальный сервер ни как не влияет на ситуацию. Все дело именно в большом кол-ве JS кода на странице. DOM дом дерево очень много меняется и дополняется. Так же очень много вызовов тех же bootstrap tooltip на странице.
-
@Shpankov В опере все четко 1 нажатие один релоад. Если честно я даже не думал что такого плана может быть ошибка. Все же ядро хромиум и там и тут. У меня открыто много кладок в пространствах. ОЗУ не обделен. Все вкладки нужны. Идет активная работа по разработке. Так что я использую браузер очень даже сильно.
-
@ZeoNish Если код ваш - посмотрите, на чём затык происходит. Если найдёте причину - можно сделать тестовый файл и отправить баг-репорт.
-
@Shpankov Затыка нет. В коде. Страница много весит по итогу и JS кода достаточно в памяти крутится.
Новая инфа. Короче последовательность такая.
Заходим на страницу где много кода.
Обновляем страницу через F5 (иногда виснет сразу иногда через 1-2 раза релоада) Короче сервер у нас локальный. OpenServer в данном случае. Но это не важно. На домене основном тоже самое. Видимо такой прожорливый проект не тянет ваше ядро.
Короче идем дальше. Вот повисла вкладка по перезагрузке. Что бы отпустило ее. надо перейти на любую другую на другом домене. К примеру в моем случае это ВК. И нажать F5. Первый раз ни чего не произойдет, а вот на второй он обновит ВК и если вернутся на ту вкладку которая "зависла" она тоже будет реагировать на F5 но только один раз.
-
Причем если открыть devtool и на нем нажать F5 то страница перезагрузится. Но браузер не отпустит от глюка...
-
@ZeoNish Я не могу у себя это тестировать. Каким-то образом нужно тестерам дать это проверить. Придумайте - как.
-
Блин я расстроен... Отличный же проект на вид. Очень полезные функции. Функционал мое почтение. Кастомизация жир. Все настроил как бог. Убрал бесящее все. Мешающее. Отличные идеи есть прям. Список чтения супер.
Но судя по всему сыроват он и не готов к серьезной работе... Ну блин. Хром грузит норм все. Опера и даже FF. Все четко. Я же тестирую наши проекты в разных браузерах. А тут оказалось что именно тот браузер который жирнючий по функционалу не готов к работе с чем то серьезным...
Даже Devtool не умеет сохранять свои размеры окна. Мне... Для Веб разработки ваш браузер уж точно не готов... Чисто сайтики пооткрывать... Просто такой функционал по кастомизации как раз ищут такие как я, а ж точно не рядовые пользователи чисто новости почитать...
Я конечно могу каждый раз обновлять принудительно я не гордый... Но все же косяк на косяке... Что то намудрил наш основатель оперы... Где то они пошли не туда в своих улучшениях и что то сломали...
-
This post is deleted!
-
maximvasiljev
@ZeoNish
в теории можно запустить профилирование запустить и экспортнуть его в файл и потом открыть через https://github.com/jlfwong/speedscope (не знаю будут ли там все нужные для диагностики данные)
в bootstrap-select вроде до сих пор баг с ctrl+f5
и предполагаю что проблема в том что сайт перебинживает контролы (ставлю полтишок)
-
@maximvasiljev Так гони полтос. Там какая то проблема с подгрузкой файла vendors.min.js который компилирует laravel-mix.
-
Есть ответ от тестера:
Cursory look; the site cancels the key event it based on what its cookie state is. If you delete cookies it returns to normal.
We allow websites to override our own keyboard shortcuts (with very limited exceptions like Esc in fullscreen mode).
Баг подтверждён, пока не знаю, что будет с исправлением.
-
maximvasiljev
проблема в том что сайт перебинживает контролы
ну как я и говорил
site cancels the key event
давай полтишок ты
-
@maximvasiljev Там по сути только стандартные либы слиты в одном файле. mix сливает в один файл только JQ и еще несколько либ. Просто на других браузерах все нормально. Тут же написали что баг их в том что они дают слишком много свободы и я думаю что дело даже не в контроллах, а мне показалось что фокус теряет окно именно страницы. По сути баг подтвержден... Пусть думают... На всех других браузерах то норм.
-
Shpankov Supporters Vivaldi Team
Баг закрыли, т.к. есть более крупная задача по менеджменту горячих клавиш между браузером и сайтами - VB-34531
Проблема с F5 будет решена после реализации этой задачи. Пока можно использовать альтернативный вариант Ctrl+R
-
@Shpankov пока в работе мешает только этот косяк и косяк с дублированием вкладок в пространствах...