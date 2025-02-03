Редактор контекстного меню? Или как убрать часть "важных" пунктов выпадающего меню.
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Можно ли убрать лишние пункты контекстного меню? Это скорее как предложение.
Настроить под себя контекстное меню это то что нужно разработчикам к примеру.
По пунктам.
- Отправка по почте. Серьезно? Отправка в телеграмм это было бы полезно.
- Печать еще куда не шло но просто зачем пункт в меню если есть Ctrl+P
Как бы можно скрыть из за не надобности.
- Создать веб панель. Я пока не понял что это такое. Нужно ли. Так что пропустим.
- Трансляция. Опять пункт который хз зачем нужен. Один раз в жизни пользовался им.
- Копировать адрес страницы. Он же есть в адресной строке вверху.
- Отправка на устройства. Да браузер на телефоне нужен что бы почту глянуть или что то загуглить в лучшем случае.
- QR код? Серьезно? Важный пункт? Для чего?...
но зато инструменты разработчика мы спрятали в дроп список...
Т.е. Если пользователь чуть чуть умеет куда то тыкать. То. Этот браузер не для него? Просто 70% того что есть в контекстном меню по сути и не нужно...
Вот где редактор был бы в кассу. Хотя бы скрытие ненужных пунктов.
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ps. я пришел сюда так как старый UI оперы мне очень нравился. Новая опера полный мусор... И хз куда они идут. Возможно ваш проект сделает нормальный браузер без попсы для нормальной работы. Спасибо.
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sedative29rus
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@ZeoNish Меню / Настройки / Внешний вид / Меню (в конце списка)
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@sedative29rus Огромное спасибо. Доку еще не дочитал до этого места.
ps. о 29 регион привет из 26
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@kurai Спасибо кот
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@sedative29rus Искал по help через "Контекстное меню", а там просто "Редактирование меню браузера" еще раз спасибо
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*** УДАЛЕНО ***
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