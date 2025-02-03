Можно ли убрать лишние пункты контекстного меню? Это скорее как предложение.

Настроить под себя контекстное меню это то что нужно разработчикам к примеру.

По пунктам.

Отправка по почте. Серьезно? Отправка в телеграмм это было бы полезно. Печать еще куда не шло но просто зачем пункт в меню если есть Ctrl+P

Как бы можно скрыть из за не надобности. Создать веб панель. Я пока не понял что это такое. Нужно ли. Так что пропустим. Трансляция. Опять пункт который хз зачем нужен. Один раз в жизни пользовался им. Копировать адрес страницы. Он же есть в адресной строке вверху. Отправка на устройства. Да браузер на телефоне нужен что бы почту глянуть или что то загуглить в лучшем случае. QR код? Серьезно? Важный пункт? Для чего?...

но зато инструменты разработчика мы спрятали в дроп список...

Т.е. Если пользователь чуть чуть умеет куда то тыкать. То. Этот браузер не для него? Просто 70% того что есть в контекстном меню по сути и не нужно...

Вот где редактор был бы в кассу. Хотя бы скрытие ненужных пунктов.