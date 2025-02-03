Удаление расширения и нехватка команд в коде...
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Так же при удалении расширения не происходит команды на закрытие всех tooltip подсказов в которых выведено тело самого расширения...
Вот ext от хрома с радио. Само расширение удалено. Но Пока не тыкнешь куда нить. То окошко висит
И указывает на почту...
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https://chromewebstore.google.com/detail/radio-record-online/pfkmomjanfdkaffoiamhcdgfbogpggok?hl=ru
Вот расширение... Оно не работает в вашем браузере... Хотя в опере через их костыли все работает. У вас вроде ядро хрома чистое но не работает...
ps. Видимо я поторопился с мыслью о переходе...
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@ZeoNish said in Удаление расширения и нехватка команд в коде...:
https://chromewebstore.google.com/detail/radio-record-online/pfkmomjanfdkaffoiamhcdgfbogpggok?hl=ru
Вот расширение... Оно не работает в вашем браузере...
Во-первых - работает. Во-вторых, есть уведомление на странице расширения:
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@ZeoNish said in Удаление расширения и нехватка команд в коде...:
Вот ext от хрома с радио. Само расширение удалено. Но Пока не тыкнешь куда нить. То окошко висит
Ничего не висит. При удалении расширения его кнопка пропадает с панели, никаких окон не остаётся.
Возможно, вам другие расширения мешают? Пробовали их отключать или проверять на чистом профиле с одним этим расширением?
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Я не хочу спорить и могу без проблем записать видео с экрана и показать что не работает.
При запуске (play) появляется прелоадер и все сбрасывается.
Версия
Расширение установлено по ссылке выше.
Вот видео
https://mega.nz/file/p49WSQrb#jNhG6kNV-m8cWSBIldUacN_MS7jd3ZZv0_tomfiubVE
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@ZeoNish said in Удаление расширения и нехватка команд в коде...:
Я не хочу спорить и могу без проблем записать видео с экрана и показать что не работает.
Ну, я же тоже могу видео записать. Как это вам поможет?
Попробуйте запустить браузер с чистым профилем (можно запустить с гостевым профилем) и установить одно это расширение, чтобы проверить его работу.
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@ZeoNish said in Удаление расширения и нехватка команд в коде...:
Вот видео
https://mega.nz/file/p49WSQrb#jNhG6kNV-m8cWSBIldUacN_MS7jd3ZZv0_tomfiubVE
Попробуйте для начала отключить блокировщики. Это расширение тянет музыку с ВКонтакте, который может просто блокироваться.
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@Shpankov Не не там API тянется с сайта самого радио, а поиск треков ищется в ВК. В той же опере проблем нет. Так же в чистом хроме нет проблем. С тем же набором расширений. Могу в Edge протестить тоже но думаю что дело в чем то другом. Только в вашем браузере не грузит и это очень удивляет... Возможно это мой какой то локальный случай... Но Я же говорю вот вторым окном открыта опера GX (да и обычная опера тоже есть) все стартует.
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@ZeoNish said in Удаление расширения и нехватка команд в коде...:
Только в вашем браузере не грузит и это очень удивляет... Возможно это мой какой то локальный случай... Но Я же говорю вот вторым окном открыта опера GX (да и обычная опера тоже есть) все стартует.
Я специально установил и проверил - расширение работает без проблем. Вам надо искать причину у себя локально. И начинать поиск всегда лучше с чистого профиля и установки одного этого расширения. Если оно заработает - устанавливать другие расширения, пока не поймаете причину. Также могут влиять какие-нибудь настройки.
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@Shpankov Сложно сказать почему.
https://mega.nz/file/kklgERhT#svPCee5tTBlYZbDcMCSfepdmLpSBdk5GaXQttwa8jLU
Вот с песочке поставил и тоже самое.
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@ZeoNish said in Удаление расширения и нехватка команд в коде...:
Вот с песочке поставил и тоже самое.
Попробуйте не включать встроенный блокировщик.
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@Shpankov Дело не в этом...
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@Shpankov said in Удаление расширения и нехватка команд в коде...:
@ZeoNish said in Удаление расширения и нехватка команд в коде...:
Вот с песочке поставил и тоже самое.
Попробуйте не включать встроенный блокировщик.
Тест на другом компьютере на чистой установке браузера. Без импорта и создания чего либо. Просто установил браузер и установить расширение этого радио. И то же самое. Дело не в компе и не в настройках браузера.
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@ZeoNish said in Удаление расширения и нехватка команд в коде...:
Тест на другом компьютере на чистой установке браузера. Без импорта и создания чего либо. Просто установил браузер и установить расширение этого радио. И то же самое. Дело не в компе и не в настройках браузера.
Ну, ведь что-то мешает работе именно на вашем компьютере. У меня расширение работает без проблем. Вот вам и нужно найти причину.
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@Shpankov Еще раз тест 2 компьютера. На win 10 pro если будет так угодно. Дело очевидно в браузере, а не в компьютере.
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@ZeoNish said in Удаление расширения и нехватка команд в коде...:
Еще раз тест 2 компьютера. На win 10 pro если будет так угодно. Дело очевидно в браузере, а не в компьютере.
Ну, как же очевидно, если я не могу повторить проблему?
Отправьте баг-репорт подробный - другие тестеры ещё посмотрят.
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@Shpankov Уже отправил.
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@ZeoNish said in Удаление расширения и нехватка команд в коде...:
Уже отправил.
Уже закрыт - тестеры не смогли воспроизвести. Всё работает.
Всё-таки поищите, что на вашей машине может мешать воспроизведению.
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Я пошел глубже
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@ZeoNish Т.е. проблема с декодированием звука.