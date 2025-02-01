Зависает браузер.
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Виснет браузер через продолжительное время. Ни на что не реагирует.
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PPathduck moved this topic from Vivaldi for Windows
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@alexrich said in Зависает браузер.:
Виснет браузер
Скорее не браузер, а тонна расширений в нём.
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@Capushon Chrome с ещё более тонной расширений все переваривает и никогда не виснет. Дело не в расширениях.
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Хватит и одного кривого расширения чтобы повесить браузер. Я к тому что проверять нужно на чистом профиле. Классика.
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@Capushon расширений в вивальди крайне мало в отличии от chrome и нет того что не было бы в хроме. Так что дело не в расширении 100 процентов. а то что память утекает в вивальди и не очищается это факт. Все больше и больше начинает сжирать оперативы и доходит до компрессии.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@alexrich said in Зависает браузер.:
расширений в вивальди крайне мало в отличии от chrome и нет того что не было бы в хроме. Так что дело не в расширении 100 процентов. а то что память утекает в вивальди и не очищается это факт. Все больше и больше начинает сжирать оперативы и доходит до компрессии.
Вы проверяли на чистом профиле без расширений, постепенно добавляя расширения в браузер, пока проблема не повторится?
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@Shpankov проверял. без расширений тоже виснет. говорю же дело не в них.
а еще сильно пожирает оперативную память
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@alexrich said in Зависает браузер.:
проверял. без расширений тоже виснет. говорю же дело не в них.
а еще сильно пожирает оперативную память
Ну, чудес же не бывает. Если у всех работает, а у вас тормозит - должна быть какая-то причина.
Попробуйте открыть монитор браузера (Shift+Esc) и посмотреть, какая страница или какой компонент нагружает систему.
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@Shpankov said in Зависает браузер.:
Ну, чудес же не бывает. Если у всех работает, а у вас тормозит - должна быть какая-то причина.
Не тормозит! Виснет! Уж какая причина я не знаю. Хром не виснет. Только Вивальди на первом скрине как это выглядит я отправил. У кого, у всех? У меня например виснет и не работает корректно. Я тоже отношусь ко всем. Поэтому и написал чтобы обратили внимание. Может какие то логи кто-то запросит, постараюсь отправить чтобы выяснить причину и исправить в следующих билдах.
Shift+Esc не работает в зависшем состоянии.
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@alexrich Судя по кол-ву установленного софта боюсь представить что происходит в самом браузере. Скорее всего браузер умирает из за конфликта расширений в памяти. Переместите из папки браузера расширения и проверяйте.
Без них.
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@ZeoNish по моему я уже писал, что без расширений тоже виснет. Прочитайте пожалуйста тему. Как вы определили количество установленного софта? По ярлыкам в трейбаре? ))) Вы не бойтесь, представьте что там может происходить. Интересно что у вас представилось.
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This post is deleted!
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@alexrich а если по делу. Запустите песочницу любую и поставьте там браузер
и запустите.
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@ZeoNish причем тут песочница?! Это совершенно разные вещи комп и песочница. Я в браузере не в песочнице работаю, чтобы он не зависал.
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@alexrich а вы проверьте запустится ли он там. И по очереди установите расширения.