@alexrich said in Зависает браузер.:

проверял. без расширений тоже виснет. говорю же дело не в них. а еще сильно пожирает оперативную память

Ну, чудес же не бывает. Если у всех работает, а у вас тормозит - должна быть какая-то причина.

Попробуйте открыть монитор браузера (Shift+Esc) и посмотреть, какая страница или какой компонент нагружает систему.