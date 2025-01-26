Сто лет не открывал вивальди, но как-то стало интересно - а что там сейчас? Ребята, что вы там накрутили что браузер вообще НЕ работает? Ну т.е. он работает, но задумчиво - какие-то ссылки открывает, а над какими-то думает ну оооочень долго, а какие-то и вовсе не открывает. Рядом эйдж/яндекс/огнелис у которых таких проблем и близко нет от слова совсем, и только вивальдий ведёт себя так что вынудило даже написать про это - 2025 год на дворе, разработчики вроде не юнцы, имеют долгий опыт - ну как так-то? Что происходит?

Версия последняя, из дополнений uBlock (который стоит на всех браузерах), все эти защиты от слежения, рекламу и т.п. отключил - не помогает

P.S. Раньше не устраивал функционал - не хватало нужных кнопок и настроек, но он хоть работал без проблем как обычный хромоклон. Сейчас вроде кнопки появились и настроек добавили, только работать перестал...