Unsolved Не открываются страницы, что происходит?
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Сто лет не открывал вивальди, но как-то стало интересно - а что там сейчас? Ребята, что вы там накрутили что браузер вообще НЕ работает? Ну т.е. он работает, но задумчиво - какие-то ссылки открывает, а над какими-то думает ну оооочень долго, а какие-то и вовсе не открывает. Рядом эйдж/яндекс/огнелис у которых таких проблем и близко нет от слова совсем, и только вивальдий ведёт себя так что вынудило даже написать про это - 2025 год на дворе, разработчики вроде не юнцы, имеют долгий опыт - ну как так-то? Что происходит?
Версия последняя, из дополнений uBlock (который стоит на всех браузерах), все эти защиты от слежения, рекламу и т.п. отключил - не помогает
P.S. Раньше не устраивал функционал - не хватало нужных кнопок и настроек, но он хоть работал без проблем как обычный хромоклон. Сейчас вроде кнопки появились и настроек добавили, только работать перестал...
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@skeepper Попробуйте советы из этой статьи.
Посмотрите, каке ДНС используют остальные браузеры и сравните с теми, которые установлены у вас. Для этого введите в адресно строке chrome//:settings/security
На всякий случай проверьте на чистом профиле - возможно какая-то комбинация настроек приводит к конфликту.
Также было бы полезно привести несколько адресов сайтов которые не открываются и которые открываются, но медленно.
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@kurai
DNS везде по нулям, поменял в системе на гугл - без изменений: те работают как и работали, этот тупит как тупил
Профиль абсолютно новый, из дополнений везде uBlock
привести несколько адресов сайтов
Да (практически) все. Вот гугл открывается без проблем) и яндекс вроде тоже
Единственное заметил что после затупа со входом на сайт, внутри него уже бегает достаточно шустро, т.е. проблема именно с открытием сайта
Вплоть до того что повисев какое-то время выдаёт "Не удаётся получить доступ к сайту", обновил страницу и зашёл
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@skeepper said in Не открываются страницы, что происходит?:
Так делали?
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@kurai там отключил всё, ещё до того как написать
DNS пустой
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адресов сайтов которые не открываются и которые открываются, но медленно
Вот например
https://www.nvidia.com/ru-ru/ - Открывается после долгих раздумий
https://www.bittorrent.com/ru/ - Открывается после долгих раздумий
https://www.utorrent.com/intl/ru/ - Открывается через "Не удаётся получить доступ к сайту"
Т.е. практически все сайты, кроме некоторых исключений
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@skeepper said in Не открываются страницы, что происходит?:
адресов сайтов которые не открываются и которые открываются, но медленно
Вот например
https://www.nvidia.com/ru-ru/ - Открывается после долгих раздумий
https://www.bittorrent.com/ru/ - Открывается после долгих раздумий
https://www.utorrent.com/intl/ru/ - Открывается через "Не удаётся получить доступ к сайту"
У меня вышеназванные сайты открываются сразу.
Плохо открываются эти:
https://www.universetoday.com
https://www.openstreetmap.org
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@kurai said in Не открываются страницы, что происходит?:
chrome//:settings/security
В адресной строке не открывает...
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@Follow
chrome:settings/security
так должно быть
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@Follow said in Не открываются страницы, что происходит?:
@kurai said in Не открываются страницы, что происходит?:
chrome//:settings/security
В адресной строке не открывает...
Простите, опечатка.
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В общем всем спасибо, но помощь уже не нужна - с горем пополам попользовался я этим вивальдием и понял что нам в любом случае не по пути.
Остался один (риторический) вопрос - кто у вас создаёт пользовательский интерфейс, и самое главное - кто это безумие утверждает? Панель на панель за панель... словно огнелис нулевых запустил - ну не хватает ума и фантазии - подсмотрите у конкурентов, ну какие раскрывающиеся панели в 2025 году, что это за дичь?
Подожду ещё пять лет, может дойдёт... на то чтобы добавить кнопку загрузок примерно столько и ушло
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@skeepper said in Не открываются страницы, что происходит?:
ну какие раскрывающиеся панели в 2025 году
Vivaldi - идейный продолжатель Opera Presto. Там боковые панели пользовались успехом, да и сейчас они тоже популярны — браузеры один за другим внедряют их.
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@kurai said in Не открываются страницы, что происходит?:
Vivaldi - идейный продолжатель Opera Presto. Там боковые панели пользовались успехом
Ну да, считай 15 лет назад...
@kurai said in Не открываются страницы, что происходит?:
да и сейчас они тоже популярны — браузеры один за другим внедряют их
И что? Они и вертикальные вкладки не внедряют - дальше то что? И вам отказаться потому-что "у них так"?
Вот у эйджа и яндекса такого мракобесия нет. А они кстати самые популярные там и тут.
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Что-то показалось что DNS Cloudflare помогли, но оказалось показалось - тот же NVIDIA висит пустой страницей...
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@skeepper said in Не открываются страницы, что происходит?:
Они и вертикальные вкладки не внедряют - дальше то что
Внедряют.
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@kurai said in Не открываются страницы, что происходит?:
Внедряют
Ну например? я конечно этот зоопарк не изучал, но навскидку есть только у эйджа и у вивальди конечно тоже
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@skeepper said in Не открываются страницы, что происходит?:
@kurai said in Не открываются страницы, что происходит?:
Внедряют
Ну например? я конечно этот зоопарк не изучал, но навскидку есть только у эйджа и у вивальди конечно тоже
Эдж подсмотрел у Vivaldi боковые вкладки, боковые панели и разделение экрана.
У Firefox есть выкидыш боковой панели. У современной Оперы тоже. У корейского Naver довольно неплохая боковая панель.
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@kurai said in Не открываются страницы, что происходит?:
Эдж подсмотрел у Vivaldi боковые вкладки, боковые панели и разделение экрана.
Может у оперы тогда?
Кстати вертикальные вкладки были и у яндекса, задолго до появления вивальдей и эйджей, но они их по каким-то своим соображениям выпилили
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@kurai said in Не открываются страницы, что происходит?:
У Firefox есть выкидыш боковой панели.
Не, у них расширением делается, есть как минимум два
@kurai said in Не открываются страницы, что происходит?:
У современной Оперы тоже
Точно? а то я что-то не уверен...
@kurai said in Не открываются страницы, что происходит?:
У корейского Naver
Оно нам надо? Нет, оно нам не надо