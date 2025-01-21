Добрый день. В последнее время все чаще возникают проблемы с доступом к различным сайтам. Раньше не придавал значения, где-то думал ссылки битые, где-то проблемы с интернетом, но после тестов в других браузерах, понял что я не могу открыть конкретные ссылки только в Vivaldi. Подскажите что можно сделать, чтобы починить это)

Для примера возьму два сайта:

https://incrypted.com/ - сайт не открывается вообще, получаю вот такую ошибку. Ни режим инкогнито, ни гостевой профиль, ничего не помогает.

https://otvet.mail.ru - сайт так же не открывается, но уже с ошибкой ниже. Причем в этом случае сайт я могу всегда открыть в режиме инкогнито.



Перепробовал все варианты с этой страницы - https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/

ничего не помогло. В edge, chrome, firefox ссылки открываются без проблем. Причем на мобильной версии ситуация аналогичная. Уже начал задумываться о съезде обратно на другой браузер из-за этого, но очень не хочется этого делать)

p.s. если я включу vpn на ПК или телефоне - обе ссылки будут успешно открываться.