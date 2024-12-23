@lesharb said in Экспорт паролей:

@gozhiy нет, он мне не нужен

У меня за компом только я работаю

Может, в этом и проблема. Что-то такое вертится в памяти - кажется этот вопрос уже всплывал пару лет назад.

Попробуйте установить пароль (на время) и проверить экспорт еще раз .

upd: у меня при экспорте требует пароль или ПИН.