Экспорт паролей
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Почему не работает экспорт паролей
Файл - Экспорт - Экспорт паролей
Создается пустой файл
А вот так работает
vivaldi:password-manager/settings
Уже давно наблюдаю это сутацию
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sedative29rus
@lesharb https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/
Проверил, работает.
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@sedative29rus у меня просто создаетс файлик
с таким содержанием
name,url,username,password,note
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@lesharb А пароль на вход (или ПИН) у вас настроен?
upd: имеется в виду - на вход в ОС
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@gozhiy нет, он мне не нужен
У меня за компом только я работаю
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@lesharb said in Экспорт паролей:
@gozhiy нет, он мне не нужен
У меня за компом только я работаю
Может, в этом и проблема. Что-то такое вертится в памяти - кажется этот вопрос уже всплывал пару лет назад.
Попробуйте установить пароль (на время) и проверить экспорт еще раз .
upd: у меня при экспорте требует пароль или ПИН.
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@gozhiy ну как-то странно немного
Я могу выкачать пароли по ссылке приведенной выше
Или зайти в настройки безопасность и посмотреть все пароли
На это все пароль не нужен
А чтоб сделать экспорт из меню нужен
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@lesharb said in Экспорт паролей:
@gozhiy ну как-то странно немного
Я могу выкачать пароли по ссылке приведенной выше
Или зайти в настройки безопасность и посмотреть все пароли
На это все пароль не нужен
А чтоб сделать экспорт из меню нужен
Я так и не понял - вы попробовали поставить пароль и сделать экспорт?
Что касается вашего возмущения - вполне с вами согласен. И, кстати, в мобильной версии то-же самое - смотреть можно, а экспортировать только через пароль или биометрию. Я уже поднимал когда-то этот вопрос (именно для мобильной версии). Уже не помню, что конкретно отвечал Шпаньков, но, смысл был - так и было задумано.
Вот такой оригинальный способ мышления у разработчиков.
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@gozhiy Насколько я знаю, это встроенная в Chromium система безопасности, которая так работает в Windows. У меня в Linux экспорт происходит без запроса каких-то дополнительных паролей.