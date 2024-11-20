Импорт паролей
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После обновления Vivaldi возникла проблема с YouTube: розовая заглушка вместо видео. Пришлось удалить браузер... Пароли были сохранены в файл из интерфейса самого браузера.
Сейчас установил Vivaldi snapshot. И возник вопрос: как перенести пароли в новый браузер?
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ZZalex108 moved this topic from Vivaldi for Android
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@Val_Ery said in Импорт паролей:
После обновления Vivaldi возникла проблема с YouTube: розовая заглушка вместо видео. Пришлось удалить браузер... Пароли были сохранены в файл из интерфейса самого браузера.
Сейчас установил Vivaldi snapshot. И возник вопрос: как перенести пароли в новый браузер?
Через chrome://password-manager/settings