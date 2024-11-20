После обновления Vivaldi возникла проблема с YouTube: розовая заглушка вместо видео. Пришлось удалить браузер... Пароли были сохранены в файл из интерфейса самого браузера.

Сейчас установил Vivaldi snapshot. И возник вопрос: как перенести пароли в новый браузер?