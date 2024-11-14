Как импортировать пароли?
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miroslavlukin
проделал все возможные операции существующие в интернете для импорта паролей через файл но к сожалению интерфейса/меню так и не появилось что бы выбрать файл корорый экспортировал ранее из другого браузера.
может быть кто то знает проверенный и актуальный способ как ипортировать пароли из файла?
на форум полез от безнадеги, неделю внчерами пытался.
(на вивальди переходжу с оперы gx, т.к. не могу на опере смириться с открытием новых вкладок в виде белой страницы при включенной темной теме везде, бьет по глазам даже днем, экран 55" стресую от ярких вспышек а может и с нервной системой что то, лирика...)
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sedative29rus
@miroslavlukin на этой странице посмотрите
chrome://password-manager/settings
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miroslavlukin
@sedative29rus это какой то прекол, раньше это не работало, наверное вивальди обновилась или движок хрома. я пробовал этот метод не было поля выбора экспортного файла. а теперь все на изи получилосб. прекол.
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miroslavlukin
@sedative29rus в любом случае спасибо за ответ!!!!