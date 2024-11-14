проделал все возможные операции существующие в интернете для импорта паролей через файл но к сожалению интерфейса/меню так и не появилось что бы выбрать файл корорый экспортировал ранее из другого браузера.

может быть кто то знает проверенный и актуальный способ как ипортировать пароли из файла?

на форум полез от безнадеги, неделю внчерами пытался.

(на вивальди переходжу с оперы gx, т.к. не могу на опере смириться с открытием новых вкладок в виде белой страницы при включенной темной теме везде, бьет по глазам даже днем, экран 55" стресую от ярких вспышек а может и с нервной системой что то, лирика...)