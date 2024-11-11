Я предлагаю добавить опцию: при переименовании также удалить иконку группы (вкладки) и вместо неё поставить эмодзи. Это всё ещё как бы текст, но при уменьшении вкладки от текста хотя бы останется эмодзи, который может описывать содержание вкладки.

Сейчас можно переименовать группу вкладок и даже добавить эмодзи. Однако это не имеет смысла, если уменьшить размер вкладок. В таком случае от группы останется только иконка, то есть иконка последней посещённой вкладки внутри группы. Это совершенно не информативно:

Как референс предлагаю названия папок в приложении telegram. Там очень лаконично можно использовать эмодзи вместо текстовых названий, что позволяет экономить место на экране, не теряя при этом смысловой нагрузки:

Название в виде текста (занимает много места):



Название в виде просто эмодзи (занимает мало места):



Видно, что эмодзи маленькие и при этом могут исчерпывающе описывать то, что за ними находится