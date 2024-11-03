@RX21 said in [Мод] Вторая боковая панель с веб-панелями для Firefox:

название "Болталка", не означает, что в ней можно откровенно спамить!

Define "спам". Как по мне, это ты спамишь в моей маленькой теме, мимо которой ты мог просто пройти.

Вот скажите: каким боком на официальном форуме Вивальди, моды для Фаерфокса?

А почему бы и нет? Не нравится - не читай.

Какого Лешего они здесь делают? Улучшают экспириенс пользователей Вивальди? Или что?

Улучшают кругозор пользователей Вивальди. Кто-то пользуется несколькими браузерами, в том числе и Firefox, и им бы это могло пригодиться.