[Мод] Вторая боковая панель с веб-панелями для Firefox
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@aminought,
БРАВО!
ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ!!!
Взять и порекламить, на официальном(!!!) форуме, моды для конкурента, и самого конкурента!
Неее... Ну это просто ни разу не лютый моветон какой-то! Ну совсем не беспардонная наглость!
Красота!
Простым спамом это даже не назвать! Извращённый троллинг неведомого левела!
"Очень красиво" по отношению к разработчикам! Я думаю, вся команда Вивальди будет в диком восторге!
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@RX21 Да как я посмел написать что-то про другой бразуер в категории под названием "Болталка")
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@aminought, название "Болталка", не означает, что в ней можно откровенно спамить!
Про другой браузер - можно и даже нужно! Но только в несколько иной форме! В форме сравнения, дискуссии, или даже в форме очень жесткой критики(по отношению к Вивальди).
Но неприкрытая реклама и откровенный спам?.. Я не знаю...
Вот скажите: каким боком на официальном форуме Вивальди, моды для Фаерфокса? Какого Лешего они здесь делают? Улучшают экспириенс пользователей Вивальди? Или что?
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@RX21 said in [Мод] Вторая боковая панель с веб-панелями для Firefox:
название "Болталка", не означает, что в ней можно откровенно спамить!
Define "спам". Как по мне, это ты спамишь в моей маленькой теме, мимо которой ты мог просто пройти.
Вот скажите: каким боком на официальном форуме Вивальди, моды для Фаерфокса?
А почему бы и нет? Не нравится - не читай.
Какого Лешего они здесь делают? Улучшают экспириенс пользователей Вивальди? Или что?
Улучшают кругозор пользователей Вивальди. Кто-то пользуется несколькими браузерами, в том числе и Firefox, и им бы это могло пригодиться.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@aminought И всё-таки это продвижение стороннего продукта на форуме браузера. Вы можете опубликовать своё сообщение на форуме Firefox, а здесь можете только поделиться своей идеей второй боковой панели. Если кого-то заинтересует - поделитесь с ним ссылкой в личном сообщении. Но не в комментарии - это тоже будет расцениваться как реклама.
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