Сделайте хотя бы опционально включаемую полную синхронизацию всей истории, а не только того, что я открывал в новой вкладке.

На текущий момент синхронизируется не всё, а только открываемое в новой вкладке. Не всегда удобно − порой нужно открыть что-то, что я смотрел на другом устройстве, а оно не находится. А другое устройство может быть недоступно − например, мой домашний компьютер, а я в этот момент с ноутбуком достаточно далеко от дома.

Я знаю, что это требует больше места на диске, но можно же включать опционально для тех, кому это нужно.