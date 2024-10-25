@skapunker said in Где скачать нормальную версию?:

скачал APK с uptodown - не устанавливается. Пишет типа устанавливаемый пакет содержит исходный код несовместимый с CPU Ani устройства.

Об этом, пожалуйста, сделайте багрепорт. Укажите модель устройства, версию прошивки, официальная она или нет, версию ОС, максимально подробно опишите проблему и приложите скриншоты с текстом ошибки.

По идее, браузер должен работать на этом устройстве.