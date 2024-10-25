Где скачать нормальную версию?
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В app gallery не отображается, скачал APK с uptodown - не устанавливается. Пишет типа устанавливаемый пакет содержит исходный код несовместимый с CPU Ani устройства.
Андроид 10, Huawei y5.
Че делать?
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@skapunker said in Где скачать нормальную версию?:
В app gallery не отображается, скачал APK с uptodown - не устанавливается. Пишет типа устанавливаемый пакет содержит исходный код несовместимый с CPU Ani устройства.
Андроид 10, Huawei y5.
Че делать?
На этой странице под кнопкой Google Play нажмите ссылку "Альтернативные источники" - появятся ссылки на магазины и прямые ссылки на установочные файлы.
Если мне не изменяет память, то при ручной установке из apk автообновление не работает, и обновлять тоже необходимо вручную.
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@kurai said in Где скачать нормальную версию?:
под кнопкой Google Play нажмите ссылку "Альтернативные источники"
хм, очень интересно
если зайти со смартфна, то эти ссылки не отображаются: Загрузите приложение (apk): ARM 32 bit (default), ARM 64 bit, Intel 64 bit
а если с компа и представиться смартфоном, то отображаются
странно...
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@skapunker said in Где скачать нормальную версию?:
скачал APK с uptodown - не устанавливается. Пишет типа устанавливаемый пакет содержит исходный код несовместимый с CPU Ani устройства.
Об этом, пожалуйста, сделайте багрепорт. Укажите модель устройства, версию прошивки, официальная она или нет, версию ОС, максимально подробно опишите проблему и приложите скриншоты с текстом ошибки.
По идее, браузер должен работать на этом устройстве.
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@skapunker said in Где скачать нормальную версию?:
@kurai said in Где скачать нормальную версию?:
под кнопкой Google Play нажмите ссылку "Альтернативные источники"
хм, очень интересно
если зайти со смартфна, то эти ссылки не отображаются: Загрузите приложение (apk): ARM 32 bit (default), ARM 64 bit, Intel 64 bit
а если с компа и представиться смартфоном, то отображаются
странно...
Потому что загружается мобильная версия сайта, значит вы заходите с телефона, а для телефонов максимально удобный способ загрузки — это магазины приложений.
Попробуйте зайти с ПК или включить полную версию сайта.
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Вот здесь — архив версий для андроида. Можно поискать версию, которая установится на вашем устройстве.
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@kurai said in Где скачать нормальную версию?:
Можно поискать версию, которая установится на вашем устройстве.
мне надо последнюю, старье то зачем
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@kurai said in Где скачать нормальную версию?:
Потому что загружается мобильная версия сайта, значит вы заходите с телефона, а для телефонов максимально удобный способ загрузки — это магазины приложений.
так эти ссылки для смартфона сделаны
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@kurai said in Где скачать нормальную версию?:
По идее, браузер должен работать на этом устройстве.
он работает, но надо слишком много действий сделать чтобы его скачать
в магазине app gallery не отображается, наверно потому что версия из магазина x64
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@skapunker said in Где скачать нормальную версию?:
@kurai said in Где скачать нормальную версию?:
Можно поискать версию, которая установится на вашем устройстве.
мне надо последнюю, старье то зачем
Ну, может у вас никакая версия не запускается ️
Я же всех подробностей не знаю.