@Nikolay68 А,вот в чём дело. Да, здесь есть разница. Подтверждаю.

Вот почему нужно максимально подробно объяснять, что и где не работает. Чтобы тестеры не тратили время впустую.

Update

Вынужден не согласиться с тем, что это баг, и считаю это фичей. Вот почему.

При закрытии вкладки жестом или комбинацией клавиш, вы не привязаны к другим опциям, относящимся к закрытию вкладок. Но с крестиком совсем другое дело.

У нас по умолчанию включена опция Подставлять кнопку закрытия. Это позволяет с помощью быстрого клика на одном и том же месте закрывать целую серию вкладок. А для того, чтобы это происходило быстро - крестик следующей вкладки должен быстро подставляться взамен предыдущего. Поэтому всё и срабатывает так быстро при использовании крестика.

Так что я не готов принять это за ошибку работы программы. Наоборот - всё правильно и логично. При закрытии крестиком работает другой алгоритм. Так задумано.