Исправить баг в анимации закрытии вкладки.
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Предложение: исправить баг с отсутствием анимации при закрытии вкладки через крестик. Если жестом закрывать, анимация есть.
Мы сообщество комментаторв opennet, тут подумали и решили, что следует подвергнуть обсуждению дизайнерские решения и напомнить руководству Vivaldi напомнить о том, что их браузер используют в основном на ПК / ноутбуках с мышью. Нужно делать интерфейс под эти условия!
В Vivaldi 7.0 были закруглины вкладки и теперь сверху мёртвую зону добавили, надо теперь целиться чтобы попасть. Закругленный дизайн - противоестественен на прямоугольном экране.
Сообщество комментаторов opennet. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62103
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@Disainnah Добро пожаловать на форум!
Сразу отмечусь, пока здесь.
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Я не смог увидеть разницы в закрытии вкладки хоть жестом, хоть по крестику. Работает одинаково мгновенно, я даже не замечаю какой-то анимации.
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Зазор сверху можно убрать, если включить опцию меню V — Настройки — Внешний вид — Вид интерфейса — Компактный
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sedative29rus
Тоже интересно, о какой анимации речь.
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@sedative29rus said in Исправить баг в анимации закрытии вкладки.:
Тоже интересно, о какой анимации речь.
Видимо, речь об анимации вкладок слева и справа. При закрытии жестом или Ctrl+W они сближаются плавно, а при нажатии крестика - моментально.
Честно говоря, если бы не начал специально искать, никогда бы не заметил.
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@Nikolay68 said in Исправить баг в анимации закрытии вкладки.:
Видимо, речь об анимации вкладок слева и справа. При закрытии жестом или Ctrl+W они сближаются плавно, а при нажатии крестика - моментально.
У меня совершенно одинаково закрываются - нет никакой анимации. Просто мгновенно исчезают и всё. Хоть крестиком, хоть жестом.
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@Shpankov said in Исправить баг в анимации закрытии вкладки.:
@Nikolay68 said in Исправить баг в анимации закрытии вкладки.:
Видимо, речь об анимации вкладок слева и справа. При закрытии жестом или Ctrl+W они сближаются плавно, а при нажатии крестика - моментально.
У меня совершенно одинаково закрываются - нет никакой анимации. Просто мгновенно исчезают и всё. Хоть крестиком, хоть жестом.
Не, я про анимацию сдвигающихся соседних вкладок. Та, которую закрывают, понятно, что закрывается мгновенно. А вот соседние сдвигаются на место закрытой плавно.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Nikolay68 А,вот в чём дело. Да, здесь есть разница. Подтверждаю.
Вот почему нужно максимально подробно объяснять, что и где не работает. Чтобы тестеры не тратили время впустую.
Update
Вынужден не согласиться с тем, что это баг, и считаю это фичей. Вот почему.
При закрытии вкладки жестом или комбинацией клавиш, вы не привязаны к другим опциям, относящимся к закрытию вкладок. Но с крестиком совсем другое дело.
У нас по умолчанию включена опция Подставлять кнопку закрытия. Это позволяет с помощью быстрого клика на одном и том же месте закрывать целую серию вкладок. А для того, чтобы это происходило быстро - крестик следующей вкладки должен быстро подставляться взамен предыдущего. Поэтому всё и срабатывает так быстро при использовании крестика.
Так что я не готов принять это за ошибку работы программы. Наоборот - всё правильно и логично. При закрытии крестиком работает другой алгоритм. Так задумано.
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sedative29rus
@Shpankov said in Исправить баг в анимации закрытии вкладки.:
У нас по умолчанию включена опция Подставлять кнопку закрытия. Это позволяет с помощью быстрого клика на одном и том же месте закрывать целую серию вкладок. А для того, чтобы это происходило быстро - крестик следующей вкладки должен быстро подставляться взамен предыдущего. Поэтому всё и срабатывает так быстро при использовании крестика.
А если эту опцию выключить, должны ли тогда вкладки съезжаться плавно?
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@sedative29rus said in Исправить баг в анимации закрытии вкладки.:
А если эту опцию выключить, должны ли тогда вкладки съезжаться плавно?
Я лично был бы против этого - это смена привычного действия вкладки при клике на крестик. Уж если при клике вкладка быстро закрывается - пусть она всегда так закрывается.
Хотя, если это уж так важно - можете отправить запрос на такую опцию. Я передам разработчикам. Но не могу гарантировать, что они это быстро сделают и что вообще будут делать. Там более важных задач вагон и маленькая тележка.
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@Shpankov said in Исправить баг в анимации закрытии вкладки.:
Хотя, если это уж так важно - можете отправить запрос на такую опцию
ИМХО, вообще не важно.