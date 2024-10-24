Как отключить переключение вкладок колесой прокрутки?
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Привет, как отключить комбинацию мыши "Правая кнопка + Колесо прокрутки"?
Когда зажимаю Правая кнопка + Колесо прокрутки вкладки переключается имитируя функции Ctrl+1-99
Отключения Горячих клавиш не помогает. Есть вторая копия Vivaldi, в котором нет таких проблем.
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PPathduck moved this topic from Vivaldi for Windows
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@Lesovik не помогает, я уже перепробовал все что касается мышки, клавиши, вкладки и т.д.
Все настройки были скопированы из другого профиля. Поскольку файл настроек просто json данные то я сделал Copy и Paste.
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Если это важно я также отключил шифрование данных, чтобы добиться полной портативности браузера.
Вот еще данные "Командная строка":
--portable --disable-features=WinSboxNoFakeGdiInit --user-data-dir="R:\Vivaldi_Portable_No Secure\Data" --disk-cache-dir="R:\Vivaldi_Portable_No Secure\Cache" --flag-switches-begin --enable-features=AvifGainmapHdrImages,Prerender2,WebContentsForceDark:inversion_method/cielab_based/image_behavior/none/foreground_lightness_threshold/150/background_lightness_threshold/205 --disable-features=WinSboxNoFakeGdiInit,CustomizeChromeSidePanelExtensionsCard,NtpRealboxCr23All,NtpRealboxCr23ConsistentRowHeight,NtpRealboxCr23ExpandedStateIcons,NtpRealboxCr23ExpandedStateLayout,NtpRealboxCr23Theming,ReadAnythingLocalSidePanel,ScrollableTabStrip --flag-switches-end --vivaldi-standalone --save-page-as-mhtml
Комбинация "Правая кнопка + Колесо прокрутки" работает везде без каких-либо условий типа "наведите курсор на активную вкладку".
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Нужно внести изменения в файл chrome++.ini:
[tabs] double_click_close=0 right_click_close=0 keep_last_tab=1 wheel_tab=0 wheel_tab_when_press_rbutton=0 open_url_new_tab=0 open_bookmark_new_tab=0
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sedative29rus
@hobokumo said in Как отключить переключение вкладок колесой прокрутки?:
файл chrome++.ini
В составе Вивальди нет такого файла. Если изменяете работу браузера внедрением сторонних продуктов, то прежде чем писать на официальный форум, следовало проверить на чистом браузере, как он сделан разработчиками. Это же очевидно?
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@sedative29rus
Сам задал вопрос, сам же ответил, проблема решена и мод портативности касается Vivaldi, поэтому все в рамках правил.
И может быть эта тема кому-то поможет, поскольку немало тех кто используют "GoogleChromePortable" исходя из активности на Github.
Так зачем написали этот пост? Чтобы что? Вызвать меня погавкаться? Отвечать не буду.
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sedative29rus
@hobokumo said in Как отключить переключение вкладок колесой прокрутки?:
Так зачем написали этот пост?
От досады, что моё время на разбор, проверку, поиск причин вашей проблемы было потрачено зря.