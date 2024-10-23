Хочу добавить яндекс музыку..
-
Добрый день.
Хочу добавить в боковую панель яндекс музыку. Добавил. Но проблема в том, что срабатывает отключение звука на этой вкладке. Если на обычной вкладке можно нажать значок звука или зайти в настройки страницы через " замочек". То на боковой панели как ? Ничего из того что можно найти при запуске на обычной вкладке найти не могу....
Как включить запуск музыки на боковой панели, так что бы глобально не отключать " заглушку" звука..
-
Shpankov Supporters Vivaldi Team
@NIKOLAY1 Попробуйте переключить веб-панель музыки в десктопную версию - кнопка вверху справа.
-
Разобрался..я закрутил галки..Сделал фокус воспроизведения звука только на активной вкладке..Сделал воспроизводить везде и звук пошел.
Скажите пожалуйста, а " заморозку" боковой панели вылечили ? Стала нормально работать ? ( я как то делал обращение на форум, коллектив подтвердил наличие проблемы)