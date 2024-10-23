Добрый день.

Хочу добавить в боковую панель яндекс музыку. Добавил. Но проблема в том, что срабатывает отключение звука на этой вкладке. Если на обычной вкладке можно нажать значок звука или зайти в настройки страницы через " замочек". То на боковой панели как ? Ничего из того что можно найти при запуске на обычной вкладке найти не могу....

Как включить запуск музыки на боковой панели, так что бы глобально не отключать " заглушку" звука..