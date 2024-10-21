Здравствуйте, нужна помощь, я пытаюсь перенести вивальди на другой пк, как и написано в руководстве я просто скопировал папку default в аналогичную папку на новом пк, и все хорошо пока я не попытался ввести запрос в адресную строку.

Мне вылезла ошибка "Нет доступа к вашему файлу

Возможно, он был перемещён, изменён или удалён.

ERR_FILE_NOT_FOUND"

А в адресной строке открылос следующее chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/любой_вводимый_мною_запрос.

Я перепробовал уже кажется все, и удалял папки с именем mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli, и оставлял эти папки нетруоннтыми при установке дефолтного вивальди, а остальные папки копирова не трогая эти, и кэш чистил. и сделал все что написано в интернете, но ничего не помогло.

Конечно можно восстановить практически все что нужно синхронизацией, но внешиний вид и все настрокий которые я так долго под себя подгонял, никак иначе не перенести.

Что мне делать?