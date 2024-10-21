Нет доступа к вашему файлу Возможно, он был перемещён, изменён или удалён. ERR_FILE_NOT_FOUND
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Здравствуйте, нужна помощь, я пытаюсь перенести вивальди на другой пк, как и написано в руководстве я просто скопировал папку default в аналогичную папку на новом пк, и все хорошо пока я не попытался ввести запрос в адресную строку.
Мне вылезла ошибка "Нет доступа к вашему файлу
Возможно, он был перемещён, изменён или удалён.
ERR_FILE_NOT_FOUND"
А в адресной строке открылос следующее chrome-extension://mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli/любой_вводимый_мною_запрос.
Я перепробовал уже кажется все, и удалял папки с именем mpognobbkildjkofajifpdfhcoklimli, и оставлял эти папки нетруоннтыми при установке дефолтного вивальди, а остальные папки копирова не трогая эти, и кэш чистил. и сделал все что написано в интернете, но ничего не помогло.
Конечно можно восстановить практически все что нужно синхронизацией, но внешиний вид и все настрокий которые я так долго под себя подгонял, никак иначе не перенести.
Что мне делать?
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@ThylaneBlondeau said in ↓:
как и написано в руководстве
В каком руководстве?(дайте ссылку, пожалуйста)
@ThylaneBlondeau said in ↓:
я просто скопировал папку default в аналогичную папку на новом пк
@ThylaneBlondeau, уточню на всякий случай: надо копировать не в неё, а вместо неё(в новом браузере, папку "default" заменить скопированной).
Вам вопрос: Вы собираетесь одновременно использовать эти оба экземпляра Вивальди?(На "старом" компьютере и на "новом"?) А также: будете ли при этом использовать синхронизацию?
P.S. Не забывайте предварительно делать бэкапы(резервные копии)!
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@RX21 said in Нет доступа к вашему файлу Возможно, он был перемещён, изменён или удалён. ERR_FILE_NOT_FOUND:
В каком руководстве?(дайте ссылку, пожалуйста)
Вот в главе Transfer the full Vivaldi browser profile
Я копировал и вместо неё, удаляя папку в новом браузере, я копировал и в неё, я копировал с замещением файлов. Каждый раз переустанавливая браузер для так скажем "чистоты эксперимента".
@RX21 said in Нет доступа к вашему файлу Возможно, он был перемещён, изменён или удалён. ERR_FILE_NOT_FOUND:
Вы собираетесь одновременно использовать эти оба экземпляра Вивальди?
Нет, я собираюсь использовать вивальди отлько на новом пк
@RX21 said in Нет доступа к вашему файлу Возможно, он был перемещён, изменён или удалён. ERR_FILE_NOT_FOUND:
А также: будете ли при этом использовать синхронизацию?
Я кстати планировал через синхронизацию все сделать, но к сожалению, настройки браузера в неё не входят. Отвечая на ваш вопрос - да планирую после переноса исползовать синхронизацию.
@RX21 said in Нет доступа к вашему файлу Возможно, он был перемещён, изменён или удалён. ERR_FILE_NOT_FOUND:
Не забывайте предварительно делать бэкапы(резервные копии)!
Об этом я тоже побеспокоился, бэкапы лежат в трёх разных местах на всякий случай
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@ThylaneBlondeau said in ↓:
Об этом я тоже побеспокоился, бэкапы лежат в трёх разных местах на всякий случай
Я просто в восторге!
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@ThylaneBlondeau, а у Вас, часом, во время всех этих манипуляций, не находятся ли одновременно в сети, оба этих экземпляра браузера(и старый и новый)? И включена ли при этом синхронизация?
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@RX21 Я опять же пробовал по разному и без сети и в сети, никак не работает!
Вот только что повторил все на рабочем ПК и на виртуалку поставил вивальди, и спокойно все перенеслось без всяких неожиданностей с первого раза.
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@RX21 Все пофиксилось после прожатия этого чекбокса !)
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@ThylaneBlondeau said in ↓:
Все пофиксилось после прожатия этого чекбокса !)
Были у меня другие предположения!.. Но решение оказалось намного проще, чем я думал! Хотя почему оно так и не совсем понятно...
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@RX21 said in Нет доступа к вашему файлу Возможно, он был перемещён, изменён или удалён. ERR_FILE_NOT_FOUND:
Были у меня другие предположения!
Поделитесь?) А то мало ли в следующий раз эта галочка не поможет!)
@RX21 said in Нет доступа к вашему файлу Возможно, он был перемещён, изменён или удалён. ERR_FILE_NOT_FOUND:
Хотя почему оно так и не совсем понятно...
Вот и я не понял, но адресная строка заработала как и раньше !) И никаких проблем больше не возникало!