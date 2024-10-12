Салют маководы.

Когда выхожу из вивальди через комманд+кью - всё окей, браузер закрывается корректно.

А вот когда закрываю браузер на красную точку в левом углу, то браузер закрывается так, что при его открытии нет ни одной от открытой или закреплённой вкладки. Это сильно накаляет, так как мак использую для работы, а вивальди еще синхронится с домашним пк на винде и айфон\iPad.

Эту проблему наблюдаю уже пол года точно. Год назад этой проблемы не наблюдал, она появилась во время очередного обновления вивальди на маке. За время как то привык закрывать браузер комбинациями, но вот сейчас закрыл его на красную точку и сгорел, увидев чистую сессию.

Помогите пожалуйста, сил нет терпеть.