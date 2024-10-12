Закрытие браузера - закрывает всё
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Салют маководы.
Когда выхожу из вивальди через комманд+кью - всё окей, браузер закрывается корректно.
А вот когда закрываю браузер на красную точку в левом углу, то браузер закрывается так, что при его открытии нет ни одной от открытой или закреплённой вкладки. Это сильно накаляет, так как мак использую для работы, а вивальди еще синхронится с домашним пк на винде и айфон\iPad.
Эту проблему наблюдаю уже пол года точно. Год назад этой проблемы не наблюдал, она появилась во время очередного обновления вивальди на маке. За время как то привык закрывать браузер комбинациями, но вот сейчас закрыл его на красную точку и сгорел, увидев чистую сессию.
Помогите пожалуйста, сил нет терпеть.
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maximvasiljev
Я думаю эта странность − поведение самой macOS, красной кнопкой как бы закрывается окно, а не приложение. Какие-то приложения делают так чтобы закрытие последнего окна триггерило выход из приложения...
Кстати, можно через BetterTouchTool поправить поведение кнопок окна (скрин)
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@maximvasiljev Спасибо за рекомендацию программы. Но это всё ещё костыль. Раньше то всё ок работало. Если здесь кто-то, кто сможет донести до разработчиков идею по исправлению работы красной кнопки. Чтобы выгружалась программа, а не закрывалось окно с концами сессии.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Askent Маководов здесь очень мало. Отправьте, пожалуйста, баг-репорт - я попрошу тестеров-маководов посмотреть.
https://vivaldi.com/ru/bugreport/
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@Shpankov said in Закрытие браузера - закрывает всё:
@Askent Маководов здесь очень мало. Отправьте, пожалуйста, баг-репорт - я попрошу тестеров-маководов посмотреть.
https://vivaldi.com/ru/bugreport/
Благодарю, создал репорт - VB-110544
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Askent said in Закрытие браузера - закрывает всё:
@Shpankov said in Закрытие браузера - закрывает всё:
@Askent Маководов здесь очень мало. Отправьте, пожалуйста, баг-репорт - я попрошу тестеров-маководов посмотреть.
https://vivaldi.com/ru/bugreport/
Благодарю, создал репорт - VB-110544
Спасибо!
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