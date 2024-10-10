добавить систему тегов в закладки.
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Добавить систему тегов в закладки.
Добавлено спустя 1 час:
Вписывать каждый раз тег непрочитанное или фотополимеризация пальцы сотрешь, и совсем другое дело напечатать не или ф и потом кликнуть мышкой на предложенный тег из ранее вводимых.
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@foxss said in добавить систему тегов в закладки.:
добавить систему тегов в закладки.
В поле "Описание" закладок можно вписать теги/метки, поиск ведётся по всем полям закладки.
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@kurai одно дело вписать ручками и совсем другое накликать из облака ранее вводимых тегов.
Вписывать каждый раз тег непрочитанное или фотополимеризация пальцы сотрешь, и совсем другое дело напечатать не или ф и потом кликнуть мышкой на предложенный тег из ранее вводимых.