@kurai одно дело вписать ручками и совсем другое накликать из облака ранее вводимых тегов.

Вписывать каждый раз тег непрочитанное или фотополимеризация пальцы сотрешь, и совсем другое дело напечатать не или ф и потом кликнуть мышкой на предложенный тег из ранее вводимых.