Добрый день.

Что ни менял в настройках, постоянно при загрузке Vivaldi запрашивает каталог для сохранения файлов. Ставил галочку "Всегда сохранять файлы в указанный каталог", снимал галочку "Автоматически показывать загрузки", сбрасывал настройки раздела "Загрузки" - все бесполезно. Все равно постоянно появляется запрос на выбор каталога, в который скачивать файлы. Как можно и можно ли вообще все-таки сделать так, чтобы файлы скачивались автоматически в указанный каталог? Без дополнительных запросов? Если один файл, это еще ладно, но при массовой загрузке браузер просто задалбывает постоянным запросом "куда записать файл".