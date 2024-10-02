С версии 6.9 перестал сохраняться прогресс воспроизведения на сайте ivi.ru. Проверял через Edge, работает.

Ещё заметил, в версии 6.9 исчезла опция открытия всех вкладок в новом окне, через "синхронизированные вкладки". Ну и бонусом, браузер рандомно перестаёт стартовать при открытии. Процессы закрываются, точно это фиксили раньше, сломалось ещё с 6.8. Количество вкладок тоже влияет. При 200+, удачного старта можно ждать до 40 минут. Чем больше вкладок открыто, тем выше вероятность незапуска. Пробовал чистую установку, не помогает. Чистый профиль тоже. Свежий Snapshot 6.10.3483.4 тоже аналогично.