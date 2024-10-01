@sedative29rus said in Доколе? Где жесты тачпада?:

about 9 hours ago https://help.vivaldi.com/ru/desktop-ru/shortcuts-ru/mouse-gestures/#perform

Это не работает. Жесты создаются только с зажатой левой кнопкой мыши. Абсолютный хлам.

В любом другом браузере на хроме, жесты двумя пальцами (вперед-назад) работают из коробки. В вивальди оно целенаправленно вырезано. Видимо не хотят, чтобы люди использовали их браузер, если у них ноутбук.

Будем ждать и надеется. С 2018 года жду. Позорные.