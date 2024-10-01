Доколе? Где жесты тачпада?
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Привет. Ну в самом деле уже не смешно. Почему команда вивальди упорно игнорирует проблему с отсутствием управления с помощью жестов тачпада? Реально неудобно использовать браузер на ноутбуке без мыши.
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sedative29rus
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@sedative29rus said in Доколе? Где жесты тачпада?:
about 9 hours ago
https://help.vivaldi.com/ru/desktop-ru/shortcuts-ru/mouse-gestures/#perform
Это не работает. Жесты создаются только с зажатой левой кнопкой мыши. Абсолютный хлам.
В любом другом браузере на хроме, жесты двумя пальцами (вперед-назад) работают из коробки. В вивальди оно целенаправленно вырезано. Видимо не хотят, чтобы люди использовали их браузер, если у них ноутбук.
Будем ждать и надеется. С 2018 года жду. Позорные.
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sedative29rus
@tempale said in Доколе? Где жесты тачпада?:
Это не работает.
С 2018 года жду.
https://help.vivaldi.com/ru/desktop-ru/troubleshooting-and-reporting-issues-ru-2/reporting-a-bug-in-vivaldi/#Kak_soobsit_ob_osibke