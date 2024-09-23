@shaihkritzer said in ↓:

какое расширение по состоянию на сегодня работает 100%

@shaihkritzer, По поводу блокировщиков: на мой взляд, БЕЗОГОВОРОЧНО наилучшим является uBlock Origin.

Открытый исходный код, мощный функционал, самый работоспособный, самый эффективный и самый стабильный.

Примечание: для лучшей эффективности uBlock Origin в RU-регионе/RU-локализации, обязательно дожны быть подключены фильтры RU AdList и RU AdList: Counters. Это минимум.

В последних версиях(обновлениях) uBlock Origin, фильтр Counters вроде как встроили в RU AdList, но работают/совместимы ли они(эти версии) с Win7 и Vivaldi 5.6 - я не знаю.

Фильтры и их описание здесь:

О фильтре RU AdList и дополнениях.