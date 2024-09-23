рабочий адблокер для ютуб
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Долгое время стоял YAB, работать перестал. Поскольку магазин расширений хром тоже работать перестал, возможность проверять все имеющиеся перебором пропала. просьба подсказать, какое расширение по состоянию на сегодня работает 100% и откуда скачать файл расширения для установки в обход гугл магазина. спасибо.
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@shaihkritzer АдБлокеров множество, меня вполне устраивает uBlock Origin (uBO) или скрипты для Tampermonkey.
Также не понятно что мешает найти другие магазины приложений вместо GP
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@koolvt said in рабочий адблокер для ютуб:
Также не понятно что мешает найти другие магазины приложений вместо GP
нигде нет информации, как это сделать. что ни нажми - всё равно попадаешь обратно в магазин по умолчанию.
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@shaihkritzer, Я так понял у Вас Windows 7 и Vivaldi 5.6 ?
Читайте эту тему:
https://forum.vivaldi.net/post/760455
В ней есть акценты на некототорых нюансах(не забыть включить режим разработчика и установка расширений перетаскиванием), а также ссылка на ключевое сообщение:
https://forum.vivaldi.net/post/760157
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да, перетаскиванием заработало, спасибо.
насильная пересадка на вин 10, это, конечно, удар в спину. как будто что-то принципиальное иное есть в вин 10, чего нет в 7, чтобы всего лишь браузер работал...
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@shaihkritzer said in ↓:
какое расширение по состоянию на сегодня работает 100%
@shaihkritzer, По поводу блокировщиков: на мой взляд, БЕЗОГОВОРОЧНО наилучшим является uBlock Origin.
Открытый исходный код, мощный функционал, самый работоспособный, самый эффективный и самый стабильный.
Примечание: для лучшей эффективности uBlock Origin в RU-регионе/RU-локализации, обязательно дожны быть подключены фильтры RU AdList и RU AdList: Counters. Это минимум.
В последних версиях(обновлениях) uBlock Origin, фильтр Counters вроде как встроили в RU AdList, но работают/совместимы ли они(эти версии) с Win7 и Vivaldi 5.6 - я не знаю.
Фильтры и их описание здесь:
О фильтре RU AdList и дополнениях.
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@RX21 said in рабочий адблокер для ютуб:
последних версиях(обновлениях) uBlock Origin, фильтр Counters вроде как встроили в RU AdList, но работают/совместимы ли они(эти версии)
работают нормально и с win7 и Win10
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