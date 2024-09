@HydrogenSounds (Sorry, English only) You have probably turned off certificate warnings on the "secure" version. You can disable those by clicking on the warning triangle in the addressbar, and click "turn on warnings".

When the warnings are turned off for this site Vivaldi can negotiate a "secure" connection, and current policies from upstream Chromium is that we try HTTPS first, then HTTP-only if HTTPS does not succeed quickly enough. The HTTPS server may be a little slow, so HTTP gets used initially (even when the certificate warnings are disabled), then it discovers an active HTTPS later, and starts using that.

"Always use HTTPS" is not really used any more, in standard HTTPS-first mode (it can be disabled, but that is not recommended).

日本語訳

本件はおそらく、証明書の警告をオフにしているためでしょう。アドレスバーの警告三角形(赤いもの)をクリックし、「警告を有効にする」をクリックすると、それらを無効にすることができるはずです。

警告がこのサイトでオフになっている場合、Vivaldi は「安全」な接続を確立できます。Chromium は、まず HTTPS を試し、HTTPS がすぐに成功しない場合に限り、HTTP のみを使用する仕様となっています。HTTPS サーバーが少し遅く、最初は HTTP が使用されるが、後でアクティブな HTTPS が検出され、そちらを読み込む場合があります。

「常に HTTPS を使用」は、標準の HTTPS ファーストモードではもうあまり使われていません(無効にすることはできますが、推奨されていません)。

Translation added by ahojo