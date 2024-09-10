Приветствую. Подскажите кто знает как победить дикое поведение браузера. Вкладки у меня расположены слева в боковой панели "Окна" и список не умещается на весь экран по вертикали. После возврата из просмотра youtube на весь экран, список вкладок всегда переключается вверх в начало списка и приходится искать в дереве текущую вкладку. Как сделать так, чтобы позиционирование в списке оставалось таким же как до переключения в youtube в полный экран? Единственный вариант при котором список вкладок остаётся таким же - это если в настройках боковой панели отмечены галки "Плавающая панель" и "Автоматически скрывать", но это для меня дико не удобно, хочу чтобы было без этих галок.