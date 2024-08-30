Уважаемые, пользуюсь я некоторое время браузером, вроде бы все хорошо, все удобно, но есть пара не приятных моментов возникающих из ниоткуда ...

Сбой синхронизации.

Эта ерунда 1-2 раза в день происходит регулярно, не понятно почему и из-за чего.

Синхрон настроен на телефоне, на ПК. На виртуалке синхронизацию выключил.

Чаще работа ведется на ПК.

Как определить причину этих сбоев? Приходится постоянно разруливать "конфликт с данными другого клиента" и т.п... сбрасывать, перезаходить и пр... и ладно бы этому было какое-то объяснение, но эти чертовы сбои сами по себе происходят не известно почему, затрахало просто

В настоящий момент с виртуальной винды вышел, оставил только на телефоне и ПК.

Версия браузера - последняя на обоих устройствах.

В чем может быть проблема и как ее исправить кроме смены браузера на что то другое? Терпеть не могу когда происходят не понятные ошибки и зависания