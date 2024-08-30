"Конфликт с данными другого клиента"
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Уважаемые, пользуюсь я некоторое время браузером, вроде бы все хорошо, все удобно, но есть пара не приятных моментов возникающих из ниоткуда ...
Сбой синхронизации.
Эта ерунда 1-2 раза в день происходит регулярно, не понятно почему и из-за чего.
Синхрон настроен на телефоне, на ПК. На виртуалке синхронизацию выключил.
Чаще работа ведется на ПК.
Как определить причину этих сбоев? Приходится постоянно разруливать "конфликт с данными другого клиента" и т.п... сбрасывать, перезаходить и пр... и ладно бы этому было какое-то объяснение, но эти чертовы сбои сами по себе происходят не известно почему, затрахало просто
В настоящий момент с виртуальной винды вышел, оставил только на телефоне и ПК.
Версия браузера - последняя на обоих устройствах.
В чем может быть проблема и как ее исправить кроме смены браузера на что то другое? Терпеть не могу когда происходят не понятные ошибки и зависания
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Конфликты удалось решить снятием ограничений "управления организацией" в браузере. При возникновении похожих проблем, "поддержка вивальди" - возьмите на заметку
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Shpankov Vivaldi Team
@ProTest Спасибо!