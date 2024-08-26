Как вернуть окно "Картинка в картинке" на основной монитор ?
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Окошко с видео "картинка в картинке" было на втором мониторе, теперь второго монитора физически нет и нажимая на эту функцию, оно открывается на несуществующем мониторе. Windows 10 понимает, что 2-го монитора нет, мышь нельзя потянуть за пределы первого моника.
Что пробовал:
Жать правой кнопкой на панели задач и выбирать пункт "Переместить".
Жать Win+Shift+стрелки (выбрав окно).
Жать Win+стрелки (выбрав окно).
Жать Win+P и переключать режимы.
Ничего не помогает.
Вопрос - как сбросить положение этого окна, не сбрасывая все настройки браузера ? Или как его вернуть ?
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sedative29rus
@Nemeriz said in Как вернуть окно "Картинка в картинке" на основной монитор ?:
Жать правой кнопкой на панели задач и выбирать пункт "Переместить".
Буквально на прошлой неделе так двигал, всё норм. После нажатия на "Переместить" просто стрелочкой влево (или вправо) двигать.
Ну или тут способ https://forum.vivaldi.net/topic/83001/
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@sedative29rus Спасибо большое. Я делал не правильно получается. Думал нужно нажать "переместить" и сразу мышкой тащить, а сейчас нажал "переместить" и стрелку влево зажал и окно выехало