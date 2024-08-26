Окошко с видео "картинка в картинке" было на втором мониторе, теперь второго монитора физически нет и нажимая на эту функцию, оно открывается на несуществующем мониторе. Windows 10 понимает, что 2-го монитора нет, мышь нельзя потянуть за пределы первого моника.

Что пробовал:

Жать правой кнопкой на панели задач и выбирать пункт "Переместить".

Жать Win+Shift+стрелки (выбрав окно).

Жать Win+стрелки (выбрав окно).

Жать Win+P и переключать режимы.

Ничего не помогает.

Вопрос - как сбросить положение этого окна, не сбрасывая все настройки браузера ? Или как его вернуть ?