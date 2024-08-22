Случайно удалил все данные, что делать?
-
Ситуация: скопировал портативный браузер в другую папку, чтобы с нуля все не настраивать. Открыл его и удалил все данные и закладки.
Но забыл отключить синхронизацию. В результате все удалилось и из рабочего браузера.
Что делать в таком случае? Почему у нас в настройках синхронизации нет версионности?
-
Ну, что сказать? Молодец.
Может быть сейчас, придёт понимание, что синхронизация - ни есть способ хранения.
Это всего лишь транспорт доставки данных, от ПК-1 до ПК-2 (моб. девайс).
Скажу вам по секрету.
Если закрыть браузер, и переименовать папку
с профилем
User Dataв
001 _ User Data, то при последующим запуске
получите браузер с новым профилем (чистым - как просят здесь, на форуме, в случае тестирования какой либо ошибки)
Причем старый профиль остаётся "жив и здоров", и возвращается в строй обратным переименованием.
-
Shpankov Vivaldi Team
Мы только что обсудили с коллегами эту ситуацию. Вообще, после удаления закладок в интерфейсе браузера они все попадают сначала в корзину, откуда их можно восстановить. Но, как я понял, удалились все данные. Мы попробуем добавить в уведомление предупреждение о том, что удаление данных удалит данные и на сервере синхронизации. Пока это самый простой способ снизить риск потери данных.
Ну, и бэкап всего профиля перед серьёзными изменениями тоже рекомендуется делать. На всякий случай.
-
@Shpankov said in Случайно удалил все данные, что делать?:
попробуем добавить в уведомление предупреждение о том, что удаление данных удалит данные и на сервере синхронизации.
При включенной синхронизации в настройках, всем-то зачем это выводить.
-
@Shpankov said in Случайно удалил все данные, что делать?:
Вообще, после удаления закладок в интерфейсе браузера они все попадают сначала в корзину, откуда их можно восстановить.
Корзину я тоже с ходу очистил.
-
что еще интереснее во всей этой истории - у меня был бэкап профиля, я его восстановил в рабочий браузер
но при запуске браузера синхронизация была включена и браузер синхронизировался данными, которых нет, и так получилось что все снова удалилось
пришлось очищать данные на сервере, потом восстанавливать бекап профиля, и снова синхронизировать
-
и еще синхронизация у нас в одну сторону похоже только работает, тупо заменяет более поздние данные на более новые
было бы неплохо если бы можно было выбрать, загрузить данные на сервер или загрузить их с сервера
и версии хранить, вчера, неделю, месяц
в общем сихронизация плохо продумана
-
@skapunker
пишите предложение в соответствующий англоязычный раздел.
Не факт, что дэвы когда-нибудь это реализуют, но формально всё начинается с предложения.
-
@skapunker said in Случайно удалил все данные, что делать?:
в общем сихронизация плохо продумана
Синхронизация - это не бэкап. Она служит для поддержания данных на всех устройствах в актуальном состоянии.
-
@skapunker said in Случайно удалил все данные, что делать?:
Открыл его и удалил все данные и закладки.
Можете поэтапно описать ваши действия? Открыли браузер и удалили папку с профилем? Или выполнили сброс данных из интерфейса браузера?
-
@kurai said in Случайно удалил все данные, что делать?:
Можете поэтапно описать ваши действия? Открыли браузер и удалили папку с профилем? Или выполнили сброс данных из интерфейса браузера?
открыл браузер -> история -> очистить -> все за все время -> нажал удалить
потом открыл закладки, выделил все, удалил, на корзине нажал "очистить корзину"
-
HellGerhard
@skapunker said in Случайно удалил все данные, что делать?:
Ситуация: скопировал портативный браузер в другую папку, чтобы с нуля все не настраивать. Открыл его и удалил все данные и закладки.
Если настроен бэкап сессий, то хотябы их востановить
-
HellGerhard
@Shpankov said in Случайно удалил все данные, что делать?:
Ну, и бэкап всего профиля перед серьёзными изменениями тоже рекомендуется делать. На всякий случай.
А браузеру сколько лет, чего бы автоматический бэкап важных файлов не прикрутить
Я думаю многие были бы гораздо более благодарны, чем минимальные подкручивания функционала в последних версиях