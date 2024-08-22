Ситуация: скопировал портативный браузер в другую папку, чтобы с нуля все не настраивать. Открыл его и удалил все данные и закладки.

Но забыл отключить синхронизацию. В результате все удалилось и из рабочего браузера.

Что делать в таком случае? Почему у нас в настройках синхронизации нет версионности?