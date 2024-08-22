Поставил браузер сначала на телефон. Создал аккаунт. Сохранил в закладках несколько сайтов и залогинился в них с сохранением паролей. Тут все работает. Установил браузер на ПК. Тоже залогинился в учётке. Включил синхронизацию на обоих устройствах. В итоге, закладки, история и прочее синхронизировались, но не пароли. Почему так? Как синхронизировать и пароли тоже? Что нужно сделать?