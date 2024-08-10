@kurai

Мы убедились что это не локальный сбой браузера, а проблема удалённого сервиса. Так как перевод не отключен полностью - другие языки работают и даже англ можно переводить через Автоопределение - значит это не злонамеренное отключение сервиса (например в виде западных санкций или из-за перерубания какого-то канал сервиса со стороны РКН). Сервис продолжает работать, как и прежде, с другими языками всё в порядке, проявился только один глюк, видимо не специально ограничивающий именно старый браузер в функционале.

В связи с этим к вам просьба. Нельзя ли задать вопрос разработчикам по этому багу? Возможно дело касается всего пары букв в коде или даже в файле конфигурации сервиса, которые можно исправить для продолжения поддержки совместимости со старой версией 5.6, которую, я уверен, продолжают использовать тысячи любителей Семёрки.

Мы всеми руками за Вивальди, у него много преимуществ с удобством перед другими браузерами, но обновляться не можем по разным причинам.

PS С Десяткой проблемы не только в покупке нового железа. Проблемы также и в покупке самой системы (примем по умолчанию, что мы не скачали ломанутую с торента )), в ее обновлениях, в усиленной слежке МС за юзером в десятке, в несовместимости драйверов для старой периферии, которую нам приходится использовать по ряду причин (некоторая периферия тянется ещё с ХР, она пока ещё нормально работает и адекватной альтернативы ей пока нет), в неудобстве нового интерфейса для консервативных пользователей.

Да даже в тонко настроенной и максимально замусоренной Семёркой, налаженной под себя за 10-15 лет - там уже столько всего стоит, включая то, что невозможно будет восстановить и поставить заново (сотни прог и утилей, в т.ч. с давно утерянными дистрибутивами и даже забытыми названиями, оно просто работает по фону, создавая удобство, а некоторые софт-конторы вообще уже закрылись за это время и их дистры фиг найдёшь), что даже браться за это страшно. )))

У меня стояла Десятка на втором слабом компе, я ей пользовался два года для разных задач лет 5 назад. Но её настройка под мои задачи, да даже поиск этих настроек - просто выбешивала. )) Пользоваться ей повседневно тяжко, даже если отключить ей все финтифлюшки, серьёзно напрягающие старое железо. Ну и установить её на слабое железо, используемое для мониторинга прикладных задач (тот же CNC) не получится, а Семёрку можно установить в минимуме на ноут с 2-мя гигами памяти, и Вивальди там работает, хоть и с парой вкладок.