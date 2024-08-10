Пропал перевод страниц с английского
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Проблема на скриншоте. Вводные данные:
Сижу на Семёрке. Соответственно версия Вивальди - 5.6, последняя для Семёрки. Браузер давно притёрт, настроен, заточен, создано несколько юзеров под ним для работы - переставлять ОЧЕНЬ не хочется, я просто не "вспомню всё" - что и как настраивал за долгие годы работы. ((
Некоторое время назад браузер стал выдавать такое сообщение при попытке вызвать в адресной строке перевод страниц (скриншот). В боковом меню в списке языков - английского тоже нет. Хотя, если поставить Автоопределение языка - он с английского переводит. Соответственно, если на странице выделять куски текста - можно перевести таким образом через жо... через бок. Но проблемы перевода рус -> англ это не снимает, выбрать английский там нельзя, его нет в списке.
Отсюда вопрос - что сломалось и как вернуть этот "американский английский" в перевод страниц и в список переводимых языков? Сможет кто-нибудь подсказать? Может быть какой-то файл добавить / заменить или где-то дописать в файле конфцигурации доп строку? (( Куда копать?
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@plumbum - аналогично. Но, подозреваю, что такое поведение связано с устаревшей версией браузера. У меня - такая же точно проблема. Обновиться не могу - старая операционка. Результат - глюки хватаю по полной, но... терплю. Совершенно нет желания бежать и тратить тыщи баков на новое железо из-за этого. Меня мой "старенький добренький" более чем устраивает. Но - если что - разрабы Vivaldi тут не причем. Гугл, как я понял, в ядре движка Хромиум "запрещает" ставить новые версии на старые операционки. Вот и мучаемся
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@ToniZa Win10 потребляет примерно столько же ресурсов, как и 7. Плюс можно подобрать дистрибутив линукса, который будет максимально похожим на windows.
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@ToniZa
Не уверен. Мои логические рассуждения:
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Раньше язык в списке был, всё работало. Значит это не глюк семёрки и не глюк версии браузера.
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Браузер не обновляется и ничего автоматически в библиотеки не подкачивает (по крайней мере нас уверяют что он за нами не следит, значит информацию о нас и обновления функций слежки не подкачивает) - значит ничего не могло замениться поверх старого, чтобы начать глючить из-за несовпадения или конфликта с ядром.
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Функция работает - Автоопределение языка в боковой панели англ он переводит. Следовательно, это не запрет, скажем, Гугла, на перевод с англ в старых браузерах.
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Другие языки, включая довольно экзотичные - в списке сохраняются. Было бы странно отключать наиболее используемые в противовес экзотическим - логично было бы отключить сначала не стандарт или уж все сразу. Но перевод страницы с итальянского, французского, арабского, иврита и даже таджикского - работает как и прежде, исчез из списка только "Английский (США)".
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Т.к. у вас та же проблема - я делаю вывод что это не случайный крэш файла (конфигурации или словаря) у отдельно взятого юзера, как я думал, а проблема сервиса.
Подозреваю, что функция является удалённым сервисом. Проверка тривиальная - отключаем интернет и пытаемся сделать перевод. Без интернета он не работает, это удалённый сервис, делающий перевод у себя на сервере и подкачивающий нам переведённый текст.
В ссылке ошибки указано - разработка Lingvanex, управление Vivaldi - значит нужно обращаться к ним.
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@kurai
Мы убедились что это не локальный сбой браузера, а проблема удалённого сервиса. Так как перевод не отключен полностью - другие языки работают и даже англ можно переводить через Автоопределение - значит это не злонамеренное отключение сервиса (например в виде западных санкций или из-за перерубания какого-то канал сервиса со стороны РКН). Сервис продолжает работать, как и прежде, с другими языками всё в порядке, проявился только один глюк, видимо не специально ограничивающий именно старый браузер в функционале.
В связи с этим к вам просьба. Нельзя ли задать вопрос разработчикам по этому багу? Возможно дело касается всего пары букв в коде или даже в файле конфигурации сервиса, которые можно исправить для продолжения поддержки совместимости со старой версией 5.6, которую, я уверен, продолжают использовать тысячи любителей Семёрки.
Мы всеми руками за Вивальди, у него много преимуществ с удобством перед другими браузерами, но обновляться не можем по разным причинам.
PS С Десяткой проблемы не только в покупке нового железа. Проблемы также и в покупке самой системы (примем по умолчанию, что мы не скачали ломанутую с торента )), в ее обновлениях, в усиленной слежке МС за юзером в десятке, в несовместимости драйверов для старой периферии, которую нам приходится использовать по ряду причин (некоторая периферия тянется ещё с ХР, она пока ещё нормально работает и адекватной альтернативы ей пока нет), в неудобстве нового интерфейса для консервативных пользователей.
Да даже в тонко настроенной и максимально замусоренной Семёркой, налаженной под себя за 10-15 лет - там уже столько всего стоит, включая то, что невозможно будет восстановить и поставить заново (сотни прог и утилей, в т.ч. с давно утерянными дистрибутивами и даже забытыми названиями, оно просто работает по фону, создавая удобство, а некоторые софт-конторы вообще уже закрылись за это время и их дистры фиг найдёшь), что даже браться за это страшно. )))
У меня стояла Десятка на втором слабом компе, я ей пользовался два года для разных задач лет 5 назад. Но её настройка под мои задачи, да даже поиск этих настроек - просто выбешивала. )) Пользоваться ей повседневно тяжко, даже если отключить ей все финтифлюшки, серьёзно напрягающие старое железо. Ну и установить её на слабое железо, используемое для мониторинга прикладных задач (тот же CNC) не получится, а Семёрку можно установить в минимуме на ноут с 2-мя гигами памяти, и Вивальди там работает, хоть и с парой вкладок.
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sedative29rus
@plumbum Вы проверяли на другом (чистом) профиле?
Или даже на чистой установке в тестовую папку
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sedative29rus
А, ну ладно. Я сам проверил на 5.6. Действительно нет англ.
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@sedative29rus, Не заморачивайтесь, дело не в 5.6. И не в Семёрке. Похоже проблема есть во всех старых версиях.
Win10, Vivaldi 6.1 - английский был, но на данный момент отсутствует, только автоопределение...
UPD: На Андроиде аналогичная проблема... (проверял на Стабильной 5.7)
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@RX21
Проверил установкой автономных - действительно, работать перестало для всех предыдущих версий вплоть до последней версии 6.5.3206.63.
Начиная с первой версии 6.6 - 6.6.3271.41 - перевод страницы работает. Это тоже как бы не новая версия - от 27.02.2024, полгода уже. И кстати я примерно так и помню - где-то с полгода назад я ещё пользовался этой функцией.
Есть мнение, что это всё таки глюк, а не злонамеренность. И есть подозрение, что это можно исправить - почему-то не верится в то, что в версии 6.6 добавили прям нереально крутой и несовместимый функционал, обрубающий всем предыдущим версиях возможность пользоваться переводом страницы только одного языка из 20...
Посмотрел Ченжлог версии, у которой сохранился переводчик - там была масса исправлений именно касательно перевода. Похоже одно из исправлений и сломало Американский язык.
Теперь я уже полностью уверен, что это явный баг, а не вина старых версий. Надо багрепать.
Список чэнжэй 6.6.3271.45:
[Translate] Automatic detection doesn’t work at all for short words VB-93769
[Translate] Does not translate the whole page VB-80995
[Translate] Doesn’t work with Montenegrin page VB-100171
[Translate] Don’t translate “<code>” tag content VB-88867
[Translate] Is not auto detecting language in some scenarios VB-87659
[Translate] Language detection lacking when using “Auto-translate selected text” VB-103640
[Translate] Not available in the address bar on some sites that should be recognised VB-101951
[Translate] Not translating whole page: work in progress VB-104037
[Translate] Popup should detect source language also on subsequent use VB-94554
[Translate] Skip empty ‘source’ parameter in requests VB-103250
[Translate] Text containing “shy” breaks: fixes many Icelandic sites VB-103689
[Translate] Time isn’t localized in the selected text translation popup VB-91039
[Translate] Translation of text containing “Soft hyphen” breaks: fixes many Icelandic sites VB-103176
[Translate] Use a newer/better translation server VB-103503
[Translate][Reader] “Translate selected text” option doesn’t work VB-83212
Апд. На всякий случай проверил, не проблема ли это перевода с английского именно на русский. Поставил украинский в интерфейсе - в 6.5 тоже "не пидримуе". Мало того, в 6.5 (в отличие от 5.6) он даже версию языка не может определить - "Невидома (en)(en)". Неведомый енен... )) На сербский тоже "не подржава... Непознато ен-ен"... ((
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@plumbum said in Пропал перевод страниц с английского:
Браузер не обновляется и ничего автоматически в библиотеки не подкачивает
загляните
vivaldi://components
https://github.com/FilipePS/Traduzir-paginas-web
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Заглянул. Он обновляет эти компоненты в том числе на старых версиях? Без обновления самого браузера? Могли ли они сломать перевод?
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Установил. Переводит. Спасибо за подсказку.
Перевод несколько отличается от того, что переводит сервис Вивальди (сравнил одну и ту же страницу в их переводах). Хотелось бы восстановить и встроенный сервис (т.к. в обратную сторону - рус->англ всё равно не переводит).
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