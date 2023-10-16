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@coleslaw said in Как работает синхронизация при удалении паролей?:

а такой вариант рассматривался:

сбросить пароль виндовс

вивальди не запускать (чтобы ни чего не знал 🙂 )

запустить программу (ы) - что показывает ?

Да, тоже пробовал. Логины есть, паролей нет.

чем был сделан образ системы?

Акронисом. Говорю, копируй диск напрямую. Нет, говорит, Акронис так не умеет. Надо непременно образ сделать. Ну, я спорить не стал, т.к. давно им не пользовался. Я-то раньше много раз для этого пользовался маленькой досовской программкой Norton Ghost. Она может хоть с образом, хоть с диска на диск напрямую.

на виртуалке как тестировали, на "живой системе" или заходили в ОСь под WinPE-сборкой?

Не, не помню, где он у меня. Тоже давно не использовал. Был давно еще CD загрузочный с какой-то утилитой, которая может сбрасывать пароли учеток. Видимо, на работе.

Попробовал сбросить пароль с помощью первой попавшейся китайской программы Dism++ из под другой учетки. Результат тот же.

зы: в любом случае, пароль на учётную запись винды нужен,

Истинно так! Я на работе из-за стола без Win+L не выхожу. При том, что никто на мой комп не садится и не посягает. А тут админу срочно пригорело мне новый комп поставить, а мой еще куда-то определить и тоже срочно. Короче, застал врасплох. 🙂 Спасибо, хоть старый диск на всякий случай на несколько дней оставил. Я с него лишние проги поудалял и свою учетку снес.

ибо тогда, включаются особые механизмы безопасности и защиты в профиле браузера.

Не знал об этом.