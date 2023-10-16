Опа, поковырялся в настройках браузера(Веб-страницы / Загружать картинки), переставил галочку(точку) "Из кэша" на "Всегда" и картинки появились...
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При закрытии нового окна с закреплёнными вкладками в нём, закреплённые вкладки этого окна закрепляются в основном окне
• engineext
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Solved Размер шрифта вкладок и закладок
• sichkar