S

@kurai в целом норм. Лето кончилось прям внезапно, а я так и не привык закрывать окна. Продуло меня не сильно, но из-за этого и протекает всё прям вяло. Уж лучше дня три пролежать с настоящей температурой, чем неделю ходить с 37 с копейками.

По поводу USB пока забил: тупо подключил мышь в дальний разъем и вернул аналоговые наушники. В ближайшее время всё равно собирался накатить AntiX на старый нетбук, а потом уже можно и с бубном плясать.