@kurai в целом норм. Лето кончилось прям внезапно, а я так и не привык закрывать окна. Продуло меня не сильно, но из-за этого и протекает всё прям вяло. Уж лучше дня три пролежать с настоящей температурой, чем неделю ходить с 37 с копейками.
По поводу USB пока забил: тупо подключил мышь в дальний разъем и вернул аналоговые наушники. В ближайшее время всё равно собирался накатить AntiX на старый нетбук, а потом уже можно и с бубном плясать.
Не всегда, и не везде - ведь есть опыт Первобытного Коммунизма.
Через подобный опыт в прошлом, прошли все нынешние народы, и сегодня есть примеры подобного общественного устройства в племенах.
Когда Люди ориентированы на то, чтобы прежде всего принести благо всему обществу, и себе в том числе.
Понимаю.
Но это как раз недоверие к надёжности умных домов со всеми их противопожарными датчиками и реле безопасности.
К слову, вспомнился рассказ Бредбэри "Будет ласковый дождь..." и мультфильм по нему. Там тоже свой ИИ.
@dfhgdtj я завел эту тему , "про галки " ради другой логики. Либо предупреждать обо всех окнах, либо ни о каких.
А вот о предупреждении на Express-Панели (единственной), разработчики могли бы и подумать заранее. Чтобы не спрашивала, независимо от состояния галок
Я для статистики могу ещё сообщить, что у меня с одним ExplorerPatcher'ом такого глюка нет.
вероятно, какая-то настройка какую я сделал на это влияет. а настроек в Win11 я сделал мноооого. хотя на ум не особо приходит что кроме Open-shell и 7+ Taskbar Tweaker может на это влиять, но вероятно конфликт не с ними. конкретно с таскбаром я больше вроде ничего кроме этих трёх утилит не делал.
спасибо за отзыв