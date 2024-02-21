Вход в уч.запись
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При входе в уч.запись ввожу логин и пароль и ставлю галочку без мастер пароля но всё равно требует ввести мастер пароль как исправить ?
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@vivaldi202058 said in Вход в уч.запись:
При входе в уч.запись ввожу логин и пароль и ставлю галочку без мастер пароля но всё равно требует ввести мастер пароль как исправить ?
Похоже, вы раньше его назначали.
Если его не помните, попробуйте в основном браузере сбросить настройки на сервере и затем перезапустить синхронизацию.
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@Shpankov я то помню но почему не срабатыывает когда ставлю галочку без мастер пароля ?
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О, на следующий круг пошли
Эта галочка называется "Сохранить пароль". Ни слова про мастер.
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@sedative29rus ![Описание]( URL-адрес изображения)
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Он с этой галочкой сохраняет пароль от учётки (не мастер) сюда
@vivaldi202058 Да, я в курсе, что там такой перевод. Это в первую очередь для @Shpankov предназначалось, который всегда утверждал, что эта галочка как-то связана с мастер-паролем.
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@sedative29rus нет именно мастер пароль требует хоть и стоит галочка всё равно нужно вводить
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@vivaldi202058 said in Вход в уч.запись:
@sedative29rus нет именно мастер пароль требует хоть и стоит галочка всё равно нужно вводить
Дык... что "нет"? Я же говорю, что эта галочка на самом деле не имеет отношения к мастер-паролю. И непонятно почему "Save password" переведено как "Без Мастер-пароля".
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@sedative29rus Ну чтоб началась синхронизация нужно ввести пароль и мастер пароль
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@vivaldi202058 said in Вход в уч.запись:
я то помню но почему не срабатыывает когда ставлю галочку без мастер пароля ?
Вообще, если вы назначили мастер-пароль, то было бы странно, чтобы любой злоумышленник мог пропустить его ввод, поставив галочку. Зачем тогда этот мастер-пароль нужен?
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@sedative29rus Так и я его хочу отключить но ничего не выходит
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Вернее не срабатывает галочка без мастер пароля
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@vivaldi202058 said in Вход в уч.запись:
Вернее не срабатывает галочка без мастер пароля
@sedative29rus said in Вход в уч.запись:
Я же говорю, что эта галочка на самом деле не имеет отношения к мастер-паролю. И непонятно почему "Save password" переведено как "Без Мастер-пароля".
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@sedative29rus посмотрим что
@Shpankov ответит
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@sedative29rus said in Вход в уч.запись:
Это в первую очередь для @Shpankov предназначалось, который всегда утверждал, что эта галочка как-то связана с мастер-паролем.
Английский вариант "Save password" не передаёт сути функции и вводит в заблуждение. Какой пароль сохранить? А если галочку не ставить - какой пароль не сохранится? Тот, который от учётки? Или какой? Ведь при настройке учётки нет ни слова про Мастер-пароль.
При этом собственно функция работает следующим образом. Если при создании учётки галочку не ставить, то потребуется назначать, а затем каждый раз вводить Мастер-пароль. Если при создании учётки галочку поставить, то браузер не попросит назначать, а затем вводить Мастер-пароль при каждом входе.
Поэтому я сделал перевод "Без Мастер-пароля". Тогда без этой галочки Мастер-пароль нужно будет создавать и потом вводить при каждом запуске (фактически означает "С Мастер-паролем"), а если галочку поставить, то не придётся создавать Мастер-пароль и затем его вводить каждый раз (фактически "Без Мастер-пароля").
Какие есть варианты лучше?
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@vivaldi202058 said in Вход в уч.запись:
Так и я его хочу отключить но ничего не выходит
Повторю инструкцию.
Если вы хотите отказаться от ранее введённого Мастер-пароля, то вам нужно сделать сброс данных синхронизации на сервере, а затем перезапустить синхронизацию, и уже тогда поставить галочку "Без Мастер-пароля". После этого синхронизация будет работать без него.
Но для того, чтобы сбросить данные на сервере, и если вы ранее назначали Мастер-пароль, вам придётся его указать, чтобы войти в учётку и получить возможность сбросить данные на сервере.
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@Shpankov said in Вход в уч.запись:
Какой пароль сохранить? А если галочку не ставить - какой пароль не сохранится? Тот, который от учётки?
Да, тот который от учётки. Если галку поставить - сохранится в паролях
Если не поставить - не сохранится.
Смотрите, как это работает. У меня есть аккаунт sedative29rus на vivaldi.net. Сейчас у меня включена синхронизация. Я выполняю сброс данных на сервере и удаляю профиль браузера.
Запускаю браузер, открываю страницу настроек синхронизации.
Ввожу имя пользователя sedative29rus и пароль от аккаунта на vivaldi.net.
Дальше внимательно.
- Я не ставлю галочку -> он просит назначить мастер-пароль и не сохраняет пароль от аккаунта в хранилище паролей.
- Я ставлю галочку -> он просит назначить мастер-пароль и сохраняет пароль от аккаунта в хранилище паролей.
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Win10Pro, standalone
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@Shpankov said in Вход в уч.запись:
Тогда без этой галочки Мастер-пароль нужно будет создавать и потом вводить при каждом запуске
Нет. Не надо ничего вводить при каждом запуске.
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@Shpankov сбросил по вашей инструкции ввёл логин и пароль поставил галочку без мастер пароля но выскакивает окно где нужно ввести мастер пароль