@sedative29rus said in Вход в уч.запись:

Это в первую очередь для @Shpankov предназначалось, который всегда утверждал, что эта галочка как-то связана с мастер-паролем.

Английский вариант "Save password" не передаёт сути функции и вводит в заблуждение. Какой пароль сохранить? А если галочку не ставить - какой пароль не сохранится? Тот, который от учётки? Или какой? Ведь при настройке учётки нет ни слова про Мастер-пароль.

При этом собственно функция работает следующим образом. Если при создании учётки галочку не ставить, то потребуется назначать, а затем каждый раз вводить Мастер-пароль. Если при создании учётки галочку поставить, то браузер не попросит назначать, а затем вводить Мастер-пароль при каждом входе.

Поэтому я сделал перевод "Без Мастер-пароля". Тогда без этой галочки Мастер-пароль нужно будет создавать и потом вводить при каждом запуске (фактически означает "С Мастер-паролем"), а если галочку поставить, то не придётся создавать Мастер-пароль и затем его вводить каждый раз (фактически "Без Мастер-пароля").

Какие есть варианты лучше?