@sedative29rus Мечты) Ну хотя бы вернуть лого сайта можно было, если оно есть. Я ж говорю, не проблема, для актуальных сайтов нарезать свои png`шки. В данный момент у vivaldi, конкретно в моём случае, плюсов больше, чем минусов, неразрешаемых. Хотя немного нервирует невозможность скрыть отображение боковой панели, без нарушения правильного отображения сайтов. Возможно это частный случай, у меня отключено всё, что уменьшает размер видимого окна браузера (панель закладок, нижняя панель) да мне и на fhd места жалко) Про плюсы? Портативку регистрировать руками в систему не нужно, профиль сохранять при смене системы не потребовалось, расширения сохраняют свои настройки, после повторной установки подхватился даже прокси-свитчер с pac файлом (выше это после переустановки ос)