Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках
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В последнее время заметил, что на экспресс-панели вместо логотипов сайтов все закладки стали показывать скриншоты. Если удалить закладку, добавить её заново через кнопку в адресной панели -- появится логотип, но если перейти на этот сайт, сразу пропадает логотип и появляется скриншот. Только один сайт почему-то сопротивляется и держит логотип, остальные все оскриншотились. Никогда не любил скриншоты сайтов, это отвратительно, они все безликие и сливаются, а те что поярче всё равно не дают представление о том что за сайт, приходится адрес смотреть. Никакой наглядности и удобства. Что происходит? Как это побороть?
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@KOT040188 said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
Как это побороть?
Установить собственную картинку?
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@kurai не имею желания на каждый новый сайт искать и ставить картинку. Я не для этого Вивальди устанавливал. Если что-то изменилось в политике отображения закладок, пусть предстаитель разрабов разъяснит. Раньше меня асё устраивало. Да и логотипы сайтов никуда не делись и не менялись. Что произошло? Хз.
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@KOT040188 said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
Если удалить закладку, добавить её заново через кнопку в адресной панели -- появится логотип, но если перейти на этот сайт, сразу пропадает логотип и появляется скриншот.
Ну вообще-то не могу такое повторить. Остаются логотипы.
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@sedative29rus said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
@KOT040188 said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
Если удалить закладку, добавить её заново через кнопку в адресной панели -- появится логотип, но если перейти на этот сайт, сразу пропадает логотип и появляется скриншот.
Ну вообще-то не могу такое повторить. Остаются логотипы.
У меня сначала серый квадрат, а после перехода скриншот. Но скриншот меня устраивает.
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@sedative29rus said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
Ну вообще-то не могу такое повторить. Остаются логотипы.
Подтверждаю - логотипы сохраняются.
Вообще, сейчас при добавлении сайта на Экспресс-панель, если на этом сайте нет специально предназначенных логотипов или картинок для отображения на подобных элементах браузеров, на эскиз помещается текст, взятый из title страницы. Затем, при первом открытии сайта по этой ссылке, этот текст заменяется скриншотом. Но, повторю, это на тех сайтах, где не подготовлен логотип или картинка для Экспресс-панелей браузеров.
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@Shpankov На паре сайтов добавленных, через "добавить в закладки → экспресс панель" появлялись подготовленные эскизы, серенькие, полупрозрачные(по дефолту) после F5 на экспресс панели заменяются на скриншот страницы( Смирился, нарезал себе 440х360 и забил.
После F5 (для примера)
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@Lancelap
А зачем вообще нажимать F5 на экспресс-панели?
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@sedative29rus Вопрос риторический? Как один из сценариев, проверить, что то что добавлено, приведено к нужному внешнему виду, приколочено гвоздями и не изменится
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@Lancelap said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
после F5 на экспресс панели заменяются на скриншот страницы
@Lancelap said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
Как один из сценариев, проверить, что то что добавлено, приведено к нужному внешнему виду, приколочено гвоздями и не изменится
F5 на Экспресс-панели инициирует обновление всех эскизов на скриншоты сайтов. Так работает с тех пор, как существует Экспресс-панель.
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@Lancelap said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
Вопрос риторический?
Нет.
@Lancelap said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
проверить, что то что добавлено, приведено к нужному внешнему виду
Это должно быть видно. Нужный вид или ненужный.
@Lancelap said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
не изменится
Не изменится, если не жать F5
@Lancelap said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
приколочено гвоздями
Обновление эскизов через меню ПКМ ячейчки (или F5 сразу для всех) сделано для тех, кому больше по душе скриншоты - чтобы ячейка выглядела актуально.
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@Shpankov А в целом было бы неплохо, чтобы при обновлении ставились логотипы, да?
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@sedative29rus said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
@Shpankov А в целом было бы неплохо, чтобы при обновлении ставились логотипы, да?
Как интересно... У меня по нажатию F5 обновляются только те плитки, на которых скриншоты, а не логотипы...
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@sedative29rus Мечты) Ну хотя бы вернуть лого сайта можно было, если оно есть. Я ж говорю, не проблема, для актуальных сайтов нарезать свои png`шки. В данный момент у vivaldi, конкретно в моём случае, плюсов больше, чем минусов, неразрешаемых. Хотя немного нервирует невозможность скрыть отображение боковой панели, без нарушения правильного отображения сайтов. Возможно это частный случай, у меня отключено всё, что уменьшает размер видимого окна браузера (панель закладок, нижняя панель) да мне и на fhd места жалко) Про плюсы? Портативку регистрировать руками в систему не нужно, профиль сохранять при смене системы не потребовалось, расширения сохраняют свои настройки, после повторной установки подхватился даже прокси-свитчер с pac файлом (выше это после переустановки ос)
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@kurai Это у вас логотипы, которые назначены как свои изображения.
А те, которые автоматом создаются при добалении закладки на ЭП, меняются на скриншоты.
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@sedative29rus said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
@kurai Это у вас логотипы, которые назначены как свои изображения.
А те, которые автоматом создаются при добалении закладки на ЭП, меняются на скриншоты.
Нет, на рабочем ПК мне некогда таким заниматься )))
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@kurai said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
@sedative29rus said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
@kurai Это у вас логотипы, которые назначены как свои изображения.
А те, которые автоматом создаются при добалении закладки на ЭП, меняются на скриншоты.
Нет, на рабочем ПК мне некогда таким заниматься )))
Вам и не нужно. Эти ячейки в таком виде (со своей картинкой) уже идут в комплекте при установке
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@sedative29rus said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
@kurai said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
@sedative29rus said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
@kurai Это у вас логотипы, которые назначены как свои изображения.
А те, которые автоматом создаются при добалении закладки на ЭП, меняются на скриншоты.
Нет, на рабочем ПК мне некогда таким заниматься )))
Вам и не нужно. Эти ячейки в таком виде (со своей картинкой) уже идут в комплекте при установке
А, вы об этих картинках
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@sedative29rus said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
А в целом было бы неплохо, чтобы при обновлении ставились логотипы, да?
В каком смысле?
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@Shpankov said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
@sedative29rus said in Как сделать логотипы сайтов вместо скриншотов в закладках:
А в целом было бы неплохо, чтобы при обновлении ставились логотипы, да?
В каком смысле?
В прямом. При обновлении ячейки.
Чтобы я на свежепоставленном браузере синхронизировал закладки, жмякнул F5 на ЭП и вместо скриншотов в ячейках поставились бы логотипы (вытянулись картинки из метаданных). Или не в свежепоставленном, а после импорта закладок из файла.